Katlanabilir Ekranlı iPhone'un Ne Zaman Tanıtılacağı Belli Oldu

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Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone'unu ne zaman tanıtacağına ilişkin konuştu. Yapılan açıklamaya göre çok beklemeyeceğiz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın çok uzun zamandır gündemde olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bloomberg'den Mark Gurman, bu telefonun ne zaman piyasaya sürüleceğine dair önemli bir açıklama yaptı.

Mark Gurman tarafından yapılan açıklamaya göre Apple'ın katlanabilir iPhone'u, çok büyük olasılıkla Samsung Galaxy Z Fold serisine rakip olacak. Yani bu telefon, yatay düzlemde katlanacak. Daha önce ortaya çıkan bilgiler ise "iPhone Fold" ismiyle karşımıza çıkabilecek cihazın bugüne kadarki en pahalı iPhone olabileceğini göstermişti. Peki 2.300 dolar civarlarında fiyatlanacağı konuşulan iPhone Fold, ne zaman duyurulacak?

Çok beklemeyeceğiz!

katlanabilir ekranlı iphone ne zaman tanıtılacak

Mark Gurman'a göre Apple, katlanabilir ekranlı iPhone'unu gelecek yıl duyuracak. Yani 2026 yılı, tarihin ilk katlanabilir ekranlı iPhone'uyla tanıştığımız yıl olarak kayıtlara geçecek. Tabii planlamada herhangi bir değişim olmazsa...
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Apple, katlanabilir ekranlı iPhone'una ilişkin hiçbir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca şu an için söyleyebileceğimiz her şey sadece spekülasyon. Bakalım 2026 yılı, teknoloji dünyasına neler kazandıracak...

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Kaynak : https://www.bloomberg.com/account/newsletters/power-on?source=poweron_NL_paid
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