Katlanabilir iPhone İçin Yayınlanan Konsept Tasarım Videosu

Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X, Motorola Razr derken piyasadaki katlanabilir akıllı telefon sayısı her geçen gün artıyor. Android cephesinde firmaların bu alanda çalışmaları devam ederken Apple da katlanabilir cihazlar için patentler alarak doğru tasarımı yakalamaya çalışıyor. Peki katlanabilir iPhone çıkarsa nasıl gözükecek? Bu soruya yanıt vermek isteyen bir tasarımcı, katlanabilir iPhone için bir konsept tasarım yayınladı. Gelin detaylara yakından bakalım.

Geçtiğimiz yıllarda teknoloji temalı fuarlarda karşımıza çıkan fakat bir türlü seri üretime alınmayan katlanabilir akıllı telefonlar, nihayet geçtiğimiz yıl hayatımıza girdi. Samsung, Huawei, Motorola gibi akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir telefonları, piyasaya çıktıkları günlerden beri birçok kullanıcının tercih ettiği cihazlar hâline geldi. Hatta kullanıcılardan gelen talep şirketleri memnun etmiş olacak ki Samsung, yakın zamanda ikinci katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtmaya hazırlanıyor.

Android işletim sistemine sahip katlanabilir akıllı telefonların sayısı giderek artarken iOS işletim sistemi kullanan bir katlanabilir akıllı telefonla henüz karşılaşmadık. iPhone 11 serisiyle geçtiğimiz yıla damga vuran Apple'ın aldığı katlanabilir cihaz patentleriyle zaman zaman karşılaşıyoruz ancak daha resmi bir adım atılmamış gibi görünüyor. Peki Apple, katlanabilir bir iPhone üretseydi bu, nasıl görünürdü?

TechMorning, katlanabilir iPhone için konsept tasarım videosu yayınladı:

Bir grafik tasarımcısı olan TechMorning, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı üzerinden Apple'ın katlanabilir iPhone'una ön bakış atmamıza imkân verecek bir video paylaştı. 'iPhone 6D Concept' başlığıyla yayınlanan videoda cihazın tasarımının yanında sahip olduğu bazı ilginç özellikleri de görebiliyoruz.

Videodaki tasarıma bakıldığında ilk olarak cihazın çerçevesiz tasarımı dikkat çekiyor. Eski kasa iPhone modellerindeki çerçevelerin olabildiğince inceltilip eklendiği tasarımda ekrana dâhil olan bir 'Home' tuşu da göze çarpıyor. Ortadan katlanabilen bir tasarımın yer aldığı videoda ilginç kamera yapısı da heyecan verici gözüküyor.

Otomatik açılıp kapanan bir koruma kapağına sahip arka kameranın yanına eklenen bir mekanizma ile lensi değiştirmek mümkün gibi görünüyor. Özellikle mobil fotoğrafçılığın gelişmeye devam ettiği bugünlerde böyle bir değişiklik, bu alanda devrim yaratabilir. Apple'ın katlanabilir bir iPhone çıkarıp çıkarmayacağı bilinmiyor fakat böyle bir cihaz kullanıcılardan yoğun ilgi görebilir. Siz de tasarım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.