Kayan Ekranlı Bir iPhone 13 Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

Bu senenin sonbaharında tanıtılması beklenen iPhone 12’ye dair gelen haberler hız kesmeden sürerken şimdi de iPhone 13 modeline dair bir tasarım yapıldı. Kayan ekranlı bir iPhone 13’ü gösteren konsept tasarım büyük ilgi topladı.

Apple hayranları, şirketin çıkaracağı her ürünü merakla beklemeyi sürdürüyor. Koronavirüs salgını yüzünden aksama ihtimalinden bahsedilen iPhone 12 serisine dair bilgiler gelmeye devam ederken şimdi de iPhone 13 modeline ait bir konsept tasarım paylaşıldı. Tasarım, video şeklinde hazırlanarak YouTube üzerinden teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. Modern çizgileri ve çift ekranlı teknolojisiyle tasarlanan iPhone 13’ün çarpıcı göründüğü yorumları yapıldı.

Yeni iPhone konseptlerinin her zaman gerçeklerle örtüşmese de teknoloji meraklılarını heyecanlandırmayı başardığı biliniyor ve bu tarz tasarımlar ara ara markanın hayranları tarafından yapılıyor. Haberimize konu olan iPhone 13’ün de şu an için gerçeklerden uzak olduğu bilinse de son derece beğenildiğini söylemek mümkün. Özellikle kayan ekranın sunabileceği işlevsellik, oyun rahatlığı, geniş bir klavye gibi seçenekler teknoloji meraklılarını heyecanlandırıyor.

Çift ekranlı tasarım, iPhone’a yakışmış gibi görünüyor:

Yeni tasarımın Samsung cihazlardan alışıldığı gibi yuvarlak kenarlara sahip olduğu görülüyor. Aynı zamanda kayan bir ekranın altında kalan ikinci ekranı da videoda açıkça görmek mümkün. Yeni model, daha önce denenen pek çok şeyi içinde barındırsa da bunları Apple’ın henüz denememiş olması ve tasarımın gerçeğe dönmesi durumunda ortaya güzel bir cihazın çıkacağı açıkça ortada. Konsept tasarıma gelen yorumlar da zaten genel olarak hayal etmenin güzelliği üzerine.

Videonun içeriğinde cihazın ya da ekranın özelliklerine dair detaylı bilgilere yer verilmemiş. Düz fakat çarpıcı güzellikte bir tasarım üzerinde durulmuş. Apple cephesinden şimdilik beklenen cihazlara dair yeni bir haber gelmiş değil. Sanıyoruz sonbahar aylarında her şey netleşene kadar gelecek diğer konsept tasarımlarla hayal kurmaya ve teknoloji devinin yeni akıllı cihazlarının neye benzeyeceği konusunda fikir alışverişi yapmaya devam edeceğiz.