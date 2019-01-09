Galaksilerin Nasıl Birleştiklerini Görebileceğimiz Yazılım

Colorado Boulder Üniversitesi’nden bilim insanlarının yeni keşfi sayesinde galaksilerin birleşmelerini net şekilde gözlemlemek mümkün oluyor.

Galaksi birleşmeleri, iki galaksinin binlerce, yüzbinlerce ve hatta milyonlarca yılı bulabilen bir süreçte, birleşmelerine verilen isim. Bu olayı gözlemlemek astronomlar için her zaman çok da kolay değil.

Rebecca Navin önderliğindeki bir ekip tarafından hazırlanan yeni bilgisayar programı sayesinde gerçekleşen herhangi bir galaksi birleşmesini fark etmek mümkün. Program ayrıca birleşme sonucunda ortaya çıkacak galaksinin şeklini ve yıldızların galaksi içindeki hareketini de gösterecek.

Nevin’e göre bu çalışmalar oldukça önemli çünkü bu sayede Samanyolu gibi galaksilerin oluşumunu açıklamak ve yeni yıldızların oluşumunu gözlemlemek mümkün.

Nevin’in çalışmasındaki amaç, birleşen galaksiler hakkında daha büyük bir örnekleme grubu oluşturabilmek. Araştırmacının çalışmaları, bağlı olduğu üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilen Sloan Digital Sky Survey (SDSS) çalışmalarında elde edilen verilerin incelenmesine dayanıyor. 1998'den bu yana bu yana devam eden projede, uzayın 500 milyondan fazla fotoğrafı çekilmiş durumda.

Konuyla ilgili açıklamasında “İnsanlar resimlere bakıp 'Bu bir birleşme.' diyorlar. Bu konuda çok kötüler ve pek çok galaksiyi gözden kaçırıyorlar.” diyen Rebecca Nevin ve ekibinin hazırladığı simülasyonlar, galaksilerin nasıl karşılaşıp birleşiyor olabileceğine dair pek çok olasılığı inceliyor.

Simülasyonları yöneten, Florida Üniversitesi’nden öğretim görevlisi Laura Blecha, yaptığı açıklamada galaksi birleşmelerinin binlerce yıl sürdüğünü, bu süreci gözlemlememizin imkansız olması nedeniyle bu simülasyonların önemli olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bir bilgisayar programını bu simülasyonlar ile eğiterek, fotoğraflar içinde birleşme izleri aramasını istedi. Yöntem işe yaradı ve program, galaksilerin birleşmelerini yüzde 80’in üzerinde bir başarıyla belirlemeyi başardı. Ekip ayrıca programa galaksi hareketlerini algılayacak ve galaksideki olası yıldız hareketlerini de görselleştirecek bir modül eklemeye çalışıyor.

Araştırma ekibinin bulguları, Tha Astrophysical Journal adlı dergide yayımlanacak.