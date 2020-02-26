Kaz Dağları'ndaki 5 Tonluk Kaya, Uçuyormuş Gibi Görünüyor

Kaz Dağları'nda bir grup dağcı tarafından keşfedilen 5 tonluk bir kaya, uçuyormuş gibi görünen muazzam dengesiyle şaşırtıcı bir manzara ortaya koyuyor. 'Uçan Kaya', fotoğrafçılara şimdiye kadar yakaladıkları en eşsiz karelerden birini veriyor.

Keşif Yolcuları adıyla bilinen bir dağcı yürüyüş grubu, Balıkesir'de bulunan Kaz Dağları'nın eşsiz manzaralarını çektikleri fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştiriyor. Yürüyüş grubu, son olarak görenleri şaşkına çeviren bir keşifle karşımıza çıktı ve 5 tonluk bir 'uçan kaya'yı fotoğrafladı.

'Uçan kaya' olarak adlandırılan 5 ton ağırlığındaki kaya, sadece üç tane küçük taşın üzerinde duruyor. Adeta uçuyormuş gibi bir görüntü veren kaya, muazzam dengesiyle görenleri büyülüyor. Bölgede sıkça rastlanan toprak erozyonu sebebiyle oluştuğu düşünülen ve bir büyük, üç küçük taşın kombinasyonundan oluşan uçan kayanın yük ve denge oranları eşsiz bir manzara ortaya çıkarıyor.

Keşif Yolcuları'nın uçan kaya dedikleri bu doğal güzellik, kesinlikle doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının favorisi olmaya aday görünüyor. Kaz Dağları, yüksekliği ve bölgeye sıklıkla yağışlar taşıyan hava akımları nedeniyle nemli bir iklime sahip. Bölge, ne yazık ki iklim değişikliği, erozyon gibi sorunlarla karşı karşıya ve bu noktada ormanların korunması büyük önem arz ediyor.

Kayanın bu şekilde dengede durabilmesi, rastlaması zor bir görüntü ve Kaz Dağları'nı seyahat edenlere harika kareler sunacak gibi görünüyor.