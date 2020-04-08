Kaza Riskini Ölçüp Uyarı Veren Akıllı Bisiklet: SafeSense

Bisiklet kullanımının arttığı bu zamanlarda bisiklet kazalarının sayısı da yükseliş gösteriyor. Bu kazaların en aza inmesini amaçlayan bir şirket, tehlikeli anlarda uyarı vererek kaza yapmanızı önleyecek bir bisiklet tasarladı.

Dünyanın dört bir yanında şehirlere bisiklet yolları eklenirken çevresel nedenlerden dolayı ve sağlıklı bir yaşam için birçok insan bisiklet kullanıyor. Bisiklet kullanımın artmasından dolayı bisiklet kazaları da gün geçtikçe artıyor.

Gençlerin büyük bir kısmı bisiklet sürerken müzik dinlemek ve gidecekleri yerleri bulmalarını sağlayan navigasyonu kullanmak için sürücüler telefonlarına başvuruyor; yani birçok bisiklet kazası dikkat eksikliğiyle bağlantılı diyebiliriz. SafeSense adında Philadelphia merkezli bir şirket, bu sorunu yapay zekâ uyarı sistemiyle birlikte çözmeyi hedefliyor. Bu sistem, bir tehlike oluştuğunda bisiklete yön vermenizi sağlayan akıllı gidonun ışıklarını yakacak ve titretecek.

Şirkete göre bu henüz başlangıç:

SafeSense, bisiklet sürücülerini güvende tutmak için geleceğin teknolojisini kullanıyor. Bisiklet; yapay zekâ sistemi, nesne tanıma ve izleme teknolojisiyle donatılmış. Bu teknoloji, sensörün yoldaki araçların filtrelenmesini ve sürücüye uyarı göndermesini sağlıyor. Sensör, neyin tehdit olup olmadığını anlıyor ve ona göre uyarı veriyor.

Sensör ayrıca uyarıları doğru hâle getirmek için sürücünün sürüş stilini ve sürdüğü çevreyi öğrenme kapasitesine sahip. Teoriye göre her sürücü kendi gerekliliklerine göre uyarı alacak. SafeSense, Smart Ride Recording (Akıllı Sürüş Kaydı) adında bir özelliği bünyesinde barındırıyor. Bu özellik sayesinde tüm tehditler sisteme kayıt ediliyor. Sürücüler, bu sistemden videolara bakarak onların gerçekten tehdit olup olmadığına karar veriyor ve bu sayede yapay zekânın daha verimli çalışması sağlanıyor.

SafeSense; kurucusu ve CEO'su olan Jibran'ın Philadelphia'da birçok kaza atlattıktan ve bir arkadaşının araba kazasına tanık olduktan sonra ortaya çıkmış. Bisiklet sürücülerinden oluşan ekip, kendi başlarına veya başkalarının başına gelen tehlikeleri iyi bildikleri için bisikletlerin güvenliklerini artırmak amacıyla bir araya gelmiş. SafeSense şu anda kullanılabilir değil ancak önümüzdeki birkaç ay içerisinde Kickstarter'da olacak.