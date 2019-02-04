Matrix ve John Wick serileriyle gönlümüzde taht kurmuş Keanu Reeves, uzun süredir Marvel ile ilişkilendirilen bir oyuncu. Bir zamanlar Doctor Strange rolü için düşünülmüş olan Reeves, ortaya çıkan bilgilere göre Jude Law'ın oynadığı Mar-Vell için de düşünülmüş.

That Hashtag Show'un sunucusu Charles Murphy'ye göre Keanu Reeves, gelecek ay çıkacak olan Captain Marvel filminde -Jude Law'un oynadığı- Mar-Vell rolü için düşünülmüş fakat çekimlerin John Wick 3 ile aynı tarihe rastlamasından dolayı işler bir türlü ayarlanamamış.

2017'de Variety'den Justin Kroll'un attığı ve Keanu Reeves'in Marvel tarafından sunulan teklifi onaylamadığı konusundaki tweeti de bu durumla ilişkilendirdiğimizde taşlar biraz daha yerine oturmuş oluyor. 2005 yılında DC'nin Constantin adlı filminde rol alan Keanu Reeves, daha önce de çizgi roman rollerine ilgi duyduğunu belirtmiş ve bunların özellikle Batman ve Wolverine olduğunu söylemişti.

Ben Affleck Batman rolünü bırakmış ve Disney'in Fox'un haklarını satın alması neticesinde X-Men'in kullanım hakları Marvel'a geçmişti. Bunların sonucunda Wolverine'nin de öyle ya da böyle yeni bir aktörle devam edecek olması ve Batman'in de boşa çıkmış olması "Keanu Reeves Marvel'a ya da DC'ye gelir mi" sorularını tekrar alevlendiriyor.