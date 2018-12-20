Keanu Reeves Hangi Süper Kahramanı Oynamak İstiyor

Hollywood'un en ünlü starlarından Keanu Reeves, Hugh Jackman'dan boşalacak olan koltuğa oturmak istiyor.

Özellikle gariban babası olması ve halkın arasında mütevazı bir yaşam sürmesiyle ülkemizde de çok fazla sevilen aktörlerden biri olan Keanu Reeves, X-Men serisinin efsane oyuncusu Hugh Jackman'ın Wolverine rolüne talip oldu.

Kariyerinde daha önce çok fazla 'karizmatik ve güçlü adam' rolünü almış olsa da hiç süper kahraman rolünde oynamayan Keanu Reeves, Wolverine'i oynamak istediğini belirtti. ScreenGeek'ten Alice Eve ile yaptığı röportajda, "Batman ve Wolverine rolleri aynı anda sana teklif edilse hangisini kabul ederdin?" sorusuna, "Bu ikisi arasından Wolverine'i tercih ederdim." şeklinde konuştu.

Avengers evreninin ve X-Men'in Marvel dünyasındaki rolünün daha fazla hoşuna gittiğini açıklayan Reeves, Wolverine rolünün kendisine daha uyacağını düşündüğünü belirtti. Biraz düşününce, John Wick serisindeki sakallar ve kemikli yüz hatları ile Reeves, gerçekten çok sağlam bir Wolverine olabilir. Bakalım önümüzdeki günlerde bu flörtleşme bir sonuca varacak mı.