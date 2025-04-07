Evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız bilirsiniz ki elektrik süpürgesini gördükleri anda saklanacak yer ararlar. Özellikle bu aletten bu kadar korkmalarının sebebi ne?

Kediler; beklenmedik durumlarda, beklenmedik tepkiler vermeleriyle yeterince ünlü. Kendi familyalarından olan ancak evimizdeki ve sokaklarımızdaki minnoşlarla kıyaslanamayacak aslanlara kafa tutanlar mı dersiniz, timsah tokatlayanlar mı…

Tüm bunlar olurken, elektrik süpürgesinden canavar görmüşçesine korkup kaçmaları tuhaf gelebilir ancak kendilerince haklı sebepleri var.

Gürültüye fazla duyarlılar.

Birçoğumuzun bildiği üzere kediler, bize kıyasla epey hassas bir işitme duyusuna sahip. Bu yüzden ani ve yüksek seslerden tetiklenebiliyorlar. Elektrik süpürgesinden çıkan ani ve yüksek sesler, içgüdülerini harekete geçirerek kaçma eylemini ortaya çıkarıyor.

Boyutu da onlara göre büyük.

Bir kediyle karşılaştırıldığında süpürgeler oldukça büyük kalıyor. Hâliyle bu da kediler için korkutucu. Zihinlerinde bir tehdit olarak yer ediyor ve hayatta kalma içgüdüleri devreye girdiğinde otomatik olarak kaçıyorlar.

Kediler, rutinleri severler.

Elektrik süpürgesi, evde her dakika çalışan bir şey değil. Bu sebeple kediler de ona fazla alışık değil. Aniden ortalıkta belirmesi; öngörülebilirliği rutinleri ve sakinliği seven kediler için stresli bir durum yaratıyor.

Genetik bile etkili olabiliyor.

Veteriner Hekim Lokman Cevdet’in belirttiğine göre bir kedinin genetik yapısı, yüksek seslere verdiği tepkide önemli bir rol oynuyor.

Bazı kediler doğuştan, neredeyse her şeyden korkuyor ve her türlü sesten, durumdan, hatta ani gelen misafirlerden kaçma eğiliminde oluyorlar. Dolapta, yatağın altında veya mutfak dolabının üstünde sığınak arıyorlar.

Hareketlerini tam olarak idrak edemiyorlar.

Kediler muhtemelen elektrik süpürgesini bizim kontrol ettiğimizi anlamıyor. Onların gözünde süpürge, kaotik bir şekilde hareket ediyor ve hatta onları takip ediyor. Yani yine ortaya, güvenliği tehdit eden bir unsur çıkıyor.

İşte tüm bu sebepler birleştiğinde, kedilerin elektrik süpürgesinden kaçması makul bir zemine oturuyor... Bu noktada sizin, onların korkusunu engellemek için güvenli alanlar yaratmanız ve ani eylemlerden kaçınmanız önemli.

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