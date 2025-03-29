Bir kedinin size musmutlu gözlerle baktığını görmekten daha güzel ne olabilir? İçeriğimizde bahsedeceğimiz bu önerilerle, kedinizin her zamankinden daha mutlu olmasını sağlayabilirsiniz!

Hayatımızı paylaştığımız patili dostlarımızın mutlu olmasını hepimiz isteriz. Üstelik bunu yapmak çok kolay.

Haydi şimdi evlerimizi, sokaklarımızı, dünyamızı paylaştığımız kedileri çok daha mutlu edebileceğimiz yollara bir göz atalım!

Dışarıyı izleyebilecekleri yerler yaratın.

Evcil kedilerin bu kadar çok kuş öldürmesinin nedeni; Afrika, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde bulunan ve yaban kedisi Felis silvestris adlı küçük bir vahşi kedi türü olan atalarının doğal avı olmaları.

Evcil kediler için de kuşlar çekiciliğini koruyor ve evinizde onlara özel kuş izleme alanları oluşturarak kedinizi şımartabilirsiniz.

Tabii ki hem kediniz hem kuş için korunaklı bir yer olması önemli. Camlarınıza kedi filesi taktırmayı ihmal etmeyin, yalnızca camın arkasından kuşu izleyebileceği, vakumlu raf gibi ürünler alabilirsiniz.

Kedi otu alın.

Kedi otu, tembel kediler için harika bir egzersiz teşviği. Kedi otuna maruz kalan kediler genellikle daha aktif hâle gelir, koşar, zıplar ve oyun oynar. Bu da otomatik olarak günlük fiziksel aktivitesini artırır ve sağlıklı kalmasını destekler.

Ancak belirtmekte fayda var; kedi otunun kediler için kullanımı genellikle güvenli fakat bazı kedilerde kedi otuna karşı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ayrıca aşırı miktarda kullanımında kusma, ishal ve hatta nöbetlere neden olabilir.

Tüylerini düzenli olarak tarayın.

Kediler, tüylerini temizlemeyi ve tüylerinin temizlenmesini sever. Onları düzenli olarak fırçaladığınızda hem çok keyiflendiklerini hem de sizinle bağınızın güçlendiğini fark edeceksiniz.

Veterinerler; uzun tüylü kedilerin günde 1 defa, kısa tüylü kedilerin ise haftada 1 kez taranmasını öneriyor.

Yeterince oyuncağı olduğundan emin olun.

Her ne kadar kediler evcilleşse de hâlâ içgüdüleri var. Doğal avcı olduklarını unutmamak gerek. Evde avlanamayacaklarına göre bu güdülerini oyuncaklarla tatmin edebilirler.

Sevgi saatine daha fazla zaman ayırın.

Sevgi saati konusu biraz kedilerin karakterine göre değişiklik gösterebilir ancak birçok kedi, bir insan tarafından sevilmeyi ve oynamayı sever. Bu yüzden kedinize ilgi göstermek için yeterli zamanı ayırdığınızdan emin olmalısınız.

Suyunu sık sık tazeleyin.

Kedimize su verirken azalmış suyun üstüne ekleme yapabiliyoruz ancak içinde onlar için çok zararlı bakteriler oluyor.

Aşağıdaki içeriğimizde byu konuya daha detaylı yer vermiştik:

Kedilerin hem sağlığı hem de mutlu olmaları için sularını gün içinde sık sık tazelemek gerekiyor. Hatta çelik bir kedi çeşmesi alırsanız, belki de onları dünyanın en mutlu kedisi yapabilirsiniz…

Tırmalama alanları yaratın.

Kediler, tek avcılarını elektrik süpürgeleri olarak görseler bile tırnaklarını bileylemeyi çok sever. Hatta sizin de evinizde çoktan mahvolmuş koltuklar olabilir. Bunun yerine bir tırmalama tahtası, borusu, kedi ağacı alarak daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz.

Ona özel yatak alın.

Bildiğiniz üzere kedilerin yapmayı en çok sevdiği şeylerden biri, uyumak. Uyudukları yerin rahat ve konforlu olması ise onlar için çok önemli.

Bir de izole bir alandaysa kediler için tadından yenmez. Kedi evi veya kedi çadırı tarzında ürünler almayı düşünebilirsiniz. Böylece kendi huzurlu mağaralarındaymış gibi hissedebilirler.

Ödül mamalarını ihmal etmeyin.

Kedi ödül mamalarını, bizim abur cuburlarımız gibi düşünebilirsiniz. Her ne kadar bizi çok mutlu etseler de dozu kaçtığında zararlı. Yine de ara sıra kaçamak yapmaktan, onları en sevdikleri mamayla ödüllendirmekten zarar gelmez.

Kumlarının temizliğinden emin olun.

Kedilerin ne kadar temizlik düşkünü hayvanlar olduğunu kendilerini sürekli yalamalarından anlayabilirsiniz. Bu sadece beden temizlikleriyle sınırlı kalmıyor. Yaşam alanlarının da temiz olmasından hoşlanıyorlar.

Kirli kuma tuvaletlerini yapmayı sevmezler. Zaten kirli bırakılan kumun potansiyel hastalık riskleri de var. Günde en az 1 kere temizlemelisiniz.

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