Patili dostlarımız tıpkı insanlar gibi zaman zaman tüy dökebilir. Ancak bu tüy dökülmesi, bazen çok şiddetlenebilir veya uzun süre azalmayabilir. Peki bunun sebebi nedir?

"Kediler ve köpekler neden bu kadar çok tüy döker?" "Bu normal bir durum mudur yoksa bir problemin mi habercisidir?"

Gelin, tüm bu soruların cevaplarını verelim.

Aslında tüy dökmek, kürk ve ütüyü olan çoğu hayvan için hatta insanlar için bile normal bir süreçtir.

Ancak kedi ve köpeklerdeki; cins, yaş ve genel sağlık gibi faktörler bu tüy dökümünün miktarını belirleyebilir. Yine mevsim, bu noktada oldukça önemlidir. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında, kedi ve köpekler çok daha fazla tüy dökebilir.

Eğer tüy dökülmesi, mevsim geçişleriyle sınırlı değilse ve bu dökülme oldukça fazlaysa, bu durumun birçok sebebi olabilir. Stres, yetersiz beslenme ve tıbbi sorunlar, bu problemin artışa geçmesine neden olur.

Çok fazla tüy döken kediniz veya köpeğiniz, yakın zamanlarda travmatik bir olay yaşamış olabilir.

Ek olarak; ilaçlarında, bakımında, mamasında ya da diğer rutinlerinde değişiklikler yapmış olabilirsiniz. Tüy dökülmesi, tüm bu sebeplerden dolayı artışa geçebilir.

Ayrıca cilt tahrişine yol açan tüy dökülmesi, evcil hayvanınızın alerjisi olduğuna veya bit, pire ya da akarlarla mücadele ettiğini gösterebilir.

Yine mantar veya bakteri enfeksiyonları, bağışıklık rahatsızlıkları, böbrek, karaciğer, tiroid veya böbrek üstü bezi rahatsızlıkları, aşırı tüy dökümüne neden olabilir.

Özetle evcil hayvanınızın çok fazla tüy dökmesinin birçok sebebi olabilir.

Hatta kediniz veya köpeğiniz, cinsi gereği bunu yapabilir. Ancak tüy dökülmesi ani bir şekilde başladıysa ve mevsim geçişlerine rağmen geçmiyorsa beslenme düzenini ve rutinlerini yeniden düzenlemekte fayda var.

Elbette tüm bu soru işaretlerini gidermek için bir veterinere danışmanız, en sağlıklısı olacaktır.

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