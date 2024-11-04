Ev kedileri veya sokak kedileri, tıpkı aslanlar, kaplanlar ya da leoparlar gibi kedigil ailesine mensuptur. Fakat küçük kediler, diğer büyük kediler gibi kükreyemezler. Bunun yerine mırlamak veya miyavlamak ile yetinirler.

Aynı aileden gelen kedilerin, büyük oranda mantıken aynı özelliklere ve yeteneklere sahip olmaları beklenir. Ancak durum pek de öyle değil.

Yani kediler neden kükreyemiyor?

Öncelikle mırlama yeteneği, tüm kedigillerin sahip olduğu yaygın bir özelliktir ve bu yumuşak ses, onlar nefes alıp verirken bile devam eder.

Bu yetenek; kediler, pumalar, vaşaklar ve çitalar gibi birçok kedi türünde ortaktır. Ancak kükreyebilme özelliği, çok daha nadirdir ve belirli bir kedi soyunda gelişmiş ve evrimleşmiştir.

“Peki hangi hayvanlar kükreyebilir?” derseniz; kaplanlar, aslanlar, leoparlar ve jaguarlar gibi büyük kedi türleri kükrer. Onlar bu sesi çıkarabilmek için ise özel bir ses sistemi geliştirmişlerdir.

Örneğin kedilerin çıkardığı tüm sesler, tıpkı insanlarda olduğu gibi gırtlaktan gelir.

Fakat kedigillerin kükreyip kükreyememesinde temel rol oynayan şey, ses kutularında bulunan hiyoid kemikler ve ses tellerinin yapısıdır. Bu hiyoid kemikler, özellikle büyük kedilerde epihyoid ismi verilen esnek bir kıkırdak yapısı ile donatılmıştır.

Bu kıkırdak yapısı, gırtlağın daha derine yerleşmesini sağlayarak düşük frekanslı ve derin bir sesin ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca esnek yapı ise büyük kedilere, kükreyerek kendilerini savunma ve bölgelerini işaretleme gücü verir.

Ek olarak kedilerde mırlama, hızlı kas hareketleriyle üretilen özel bir sestir.

Küçük kedilerin ses telleri bu yeteneğe uyum sağlamıştır ancak kükreyen büyük kedilerdeki ses telleri, çok daha kalın ve güçlüdür. Dolayısıyla aslanlar, kaplanlar, leoparlar veya jaguarlar mırıldanmak yerine kükrerler.

Özetle kükremek ve mırıldamak arasındaki bu ayrım, hayvanların farklı gırtlak ve kıkırdak yapılarına sahip olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

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