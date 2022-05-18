Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin (CCAF), Ocak 2022 verilerini derleyerek kripto para madenciliğinde en fazla pay sahibi olan ülkeleri gösterdi. Türkiye'nin dünya genelindeki payının oldukça küçük olduğu görüldü.

Kripto para madenciliğinin çevre kirliliğine olan ilişkisi tartışılmaya devam ederken dünya çapındaki madencilik operasyonları da hız kesmeden sürüyor. Uzun süre boyunca bu konuda dünya lideri olan Çin’de yasakların ardından madenciliğe uzun süreli bir darbe beklenmiş olsa da bu darbe gelememiş gibi duruyor.

Peki, tüm dünyada en çok hangi ülkelerde kripto para madenciliği yapılıyor? İşte bu sorunun cevabı, Cambridge Alternatif Finans Merkezi’nin (CCAF) yaptığı yeni araştırmayla verildi. Araştırma, kripto para madenciliğinde en fazla paya sahip ülkeleri gösterirken aynı zamanda ilginç bir veriyi de ortaya koydu.

Kripto para madenciliğinin en fazla ypaıldığı ülkeler:

Elde edilen verilerle oluşturulan interaktif harita, dünya ülkelerinin kripto para madenciliğinde sahip oldukları oranı gösterdi. Ocak 2022 dönemine dair yayımlanan verilere göre kripto para madenciliğinin yasaklandığı Çin, halen bu konuda dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu durum yasa dışı yollarla madencilik operasyonlarına bağlanırken, dünya sıralamasıysa şu şekilde şekillendi:

ABD: %37,84

Çin: %21,11

Kazakistan: %13,22

Kanada: %6,48

Rusya: %4,66

Almanya: %3,06

Malezya: %2,51

İrlanda: %1,97

Çin, Ocak 2021’e kadar kripto para madenciliğinde dünyada bir numaralı ülke olmaya devam ediyordu. Öyle ki Eylül 2019’da kripto para madenciliğinin %75,5’i Çin üzerinden yapılıyordu. Çin’deki yasakların ardından ABD’deki kripto para madenciliğinin payı %20’lerden %35,1’e sıçramıştı.

Türkiye'de durum ne?

Paylaşılan verilere göre Türkiye, kripto para madenciliğinde tüm dünyada yalnızca %0,04'lük paya sahip.