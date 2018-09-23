İnsanların %91'i burunlarını karıştırıyor. Bu istatistiğe göre, bu yazıyı okuyan her 10 kişiden 9'u burnunu karıştırıyor. Evet biliyoruz biraz iğrenç. Ancak gerçekler...

Utanmadan çemkirerek yalan söylemek ve yalanı ortaya çıkınca hiçbir şey olmamış gibi davranmak... Güçlü insanlarlara sırnaşıp önüne gelene laf etmek, güçlü gücünü kaybedince ilk taşı atanlardan olmak... Bu ve bunun gibi iğrenç davranışlarla çok sık karşılaşıyoruz. Bunlar bir nebze katlanılabilir olsa da bu yazımızdaki iğrenç maddeler midenizi bulandıracak düzeyde. Çünkü gerçekten iğrenç ötesi şeyler. Karşınızda, Keşke Okumasaydım Diyeceğiniz En İğrenç 17 Gerçek.

1. İnsanların sadece %5'i ellerini düzgün yıkıyor

İnsanların %95'i ellerini, bakterilerden kurtulmak için gereken süre boyunca yıkamıyor.

2. Ve her 3 kişiden 1'i sabun kullanmıyor

İnsanların %10'u ise hiç mi hiç elini yıkamıyor.

3. Pastanın üzerindeki mumları söndürmek için üflendiğinde, pastadaki bakteri sayısı %1400 miktarında artıyor

Partilerde, doğum günlerinde pasta yerken bir daha düşünmenizi tavsiye ederiz.

4. Burun karıştırmak neredeyse evrensel bir eylem

Yapılan araştırmalar sonucu, yetişkin insanların %91'i burunlarını karıştırıyor.

5. Yüzümüzde yaşayan demodex adındaki bir bakteri, yaşadığı süre boyunca dışkısını vücudunda barındırıyor

Bu da demek oluyor ki yüzümüzde dışkılarla geziyoruz.

6. Banknotların üzerinde yüzlerce çeşit bakteri bulunuyor

Dikkat edin lütfen "çeşit" dedik. Sayıları ise milyonları buluyor.

7. Hasta bir insanın hapşırmasıyla ortama 200.000.000 virüs salınıyor

Bu virüsler saatte 80 km hızı bulabiliyor.

8. Market arabalarının %82'sinin tutma yerinde dışkı kalıntıları bulunuyor

Aynı zamanda market arabalarının %50'sinin tutma yerinde E. Coli virüsü bulunmakta.

9. Restoran çalışanlarının sadece 3'te 1'i ellerini yıkıyor

Restoran çalışanlarının %57'si ise sebze, meyve veya etleri çıplak elleriyle taşıyor.

10. Spor ekipmanlarının %70'i zararlı bakterilerle dolu

Sayısal verilerle gidecek olursak, bir klozet 3.200 çeşit bakteriye ev sahipliği yaparken bir koşu bandı 1.300.000 çeşit bakteriye ev sahipliği yapıyor.

11. Gün boyunca salgıladığınız ter ile her gün 1 litrelik şişe doldurabilirsiniz​

Bu da hayatınız boyunca 52 adet küvet doldurmak demek.

12. İnsan ağzı, köpek ağzından daha kirlidir

Bir köpeğin sizi yalaması, size neredeyse hiç bakteri bulaştırmayacaktır.

13. Makyaj malzemeleri tester'larının %40'ında staphylococcus adındaki bakteri bulunur

Ünlü kozmetik mağazaları Sephora, The Body Shop ve MAC'de yapılan araştırmada; göz kalemi, maskara, ruj, dudak kremi ve allık tester'larında %40 gibi yüksek bir oranda, cilde zarar veren Staphylococcus adındaki bakteri bulundu.

14. Sivrisinekler ve karasinekler 600'den fazla çeşit bakteri taşır

Bu bakteriler ağır enfeksiyonlara, karın ağrılarına, yüksek ateşlere ve kan zehirlenmesine sebep olur.

15. Söylemesi acı olsa da, bir yılda yarım milyon böcek parçası yiyoruz

Bu sayı en kötü senaryo dikkate alındığında oluşturulmuş.

16. Eğer bu yazıyı telefonunuzdan okuyorsanız bilmelisiniz ki; bir cep telefonu, klozet oturağından 10 kat daha fazla bakteri içerir

Telefonunuzu tuvalet dışında kullanmak bu sayıyı azaltacaktır.

17. Eğer bu yazıyı bilgisayarınızdan okuyorsanız ve iyi ki telefonumu çok fazla kullanmıyorum diyorsanız bilmelisiniz ki; sıradan bir masa, klozet oturağından 400 kat daha fazla bakteri içerir

Telefonlar bakteri yuvası olsa da klavye ve fare onların yanında bakteri krallığı gibi duruyor.

Gündelik yaşamımızda kullandığımız birçok eşya mikroplar ve bakterilerle dolup taşıyor. Bunlardan korunmak için bir el losyonu taşımanızı tavsiye ederiz. El yıkama sürenizin en az 20 saniye, diş fırçalama sürenizin en az 1 dk olmasında hijyen bakımından yarar var.