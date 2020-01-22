Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden KFC, Avustralya için çektiği reklam nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Şirket, kadınları ‘seks objesi’ olarak gösterdiği iddia edilen reklamı nedeniyle özür diledi.

ABD merkezli fast-food zinciri KFC’nin Avustralya için yayınladığı 15 saniyelik reklamda, park edilmiş bir arabanın camını ayna olarak kullanan bir kadın bulunuyor. Aracın içinde kimsenin olmadığını düşünerek kıyafetini düzelten genç kadın, aracın camının bir anda açılmasıyla birlikte göğüs dekoltesine bakan iki çocukla göz göze geliyor. Neye uğradığını şaşıran kadın, “Biri KFC mi dedi?” diyerek konuyu değiştiriyor. Reklam, genç kadının bir partide arkadaşlarıyla birlikte tavuk burger yerkenki görüntüleriyle sonlanıyor.

Televizyonda ve KFC’nin resmi YouTube kanalında yayınlanan reklam, Avustralya’daki bazı sivil toplum örgütlerinin tepkisiyle karşılaştı. Kadınların medyada nesnelleştirilmesine karşı kampanya yürüten Avustralyalı bir grup olan Collective Shout, söz konusu reklamı “genç kadınların erkeklerin zevkleri için cinsel olarak nesnelleştirildiği arkaik bir klişe” olarak nitelendirdi.

KFC reklamının, kadınları seks objesi olarak gösterdiği iddia edildi

Reklama yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından salı günü yazılı bir açıklama yayınlayan KFC, “Son reklamımızdan rahatsız olan biri varsa özür dileriz. Niyetimiz genç kadınları ve erkekleri olumsuz yansıtmak değildi” ifadelerini kullandı.

Collective Shout sözcüsü Melinda Liszewski, bu tür reklamların kadın ve kız çocuklarına yönelik zararlı davranışlara zemin hazırlayan cinsiyetçi fikirlere katkıda bulunduğunu söylüyor. Yapılan araştırmalar, reklamların toplumsal cinsiyet bilinci ile ilgili kalıp yargıları güçlendirdiğini ve bunun da kadının toplumdaki rolüne karar verdiğini gösteriyor. Bu arada KFC'nin reklamının hala televizyonda ve YouTube kanalında yayınlanmaya devam ettiği bilgisini araya sıkıştıralım.

KFC’nin tepki çeken reklamı