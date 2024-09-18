Bir Tesla, Kaza Geçirdikten Sonra Bomba Gibi Patladı

ABD'de bir Tesla, kaza yaptıktan sonra âdeta bir bomba gibi patladı. Araçtaki yolcular hayatını kaybetti.

ABD'de New York'ta yaşanan bir kazada bir Tesla, gerçekleştirdiği kazanın ardından bomba gibi patladı. Yol kenarındaki refüjden seken otomobil, önce bir ağaca sonra da bir binaya çarptı. Sonrasında da araç havaya uçtu. Aracın içindeki iki yolcu hayatını kaybetti.

Kazanın nasıl olduğu bilinmiyor olsa da görgü tanıklarına göre araç birden hızlanarak yoldan çıktı. Aracın 70 yaşındaki sürücüsü Millie Ortiz Sheehan'ın kullandığı araçta 36 yaşındaki gelini Diana Trochez Sheehan yer alıyordu. Millie Ortiz Sheehan, gelini ile birlikte torununu kreşe bırakmak için yola çıkmıştı.

Araç bomba gibi patlamış

Görgü tanıklarına göre araç, kazadan sonra bomba gibi patlayarak çevreye çok miktarda şarapnel salınmasına neden oldu. Kazanın ardından hem araçta hem de aracın çarptığı evde yangın çıktı. Olay yerindeki ilk incelemelere göre iki kadın, Tesla'da çıkabilecekleri bir yol olmadan sıkışıp kaldı. Apartman da olası tehlikelere karşı boşaltılırken kazadan dolayı yararlanan kişilere ilk yardım da olay yerinde yapıldı.

Araştırmacılar şimdi Tesla'nın istemsizce hızlanıp hızlanmadığını inceleyecek. 2020 yılında benzer bir suçlama ile Tesla'ya soruşturma açılması talep edilmiş ancak inceleme onayı gelmemişti. Tesla Cybertruck da bu yıl benzer bir şekilde kendi kendine hızlanarak yoldan çıkmış ve bir eve girmişti.

Konuyla ilgili olarak şimdilik Tesla'dan yapılan bir açıklama bulunmuyor.