Kia, 27 Şubat'ta tanıtacağı EV4'ün fotoğraflarını paylaştı. Hem sedan hem de hatchback tasarıma sahip olacak otomobil, tasarımıyla çok konuşulacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Güney Koreli otomobil devi Kia'nın 27 Şubat'ta bir etkinlik düzenleyeceğinden bahsetmiştik. Şirket, bu etkinlik kapsamında Tesla Model 3'e rakip olacak EV4 başta olmak üzere 3 yeni elektrikli otomobil tanıtacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kia hem sedan hem de hatchback olarak satacağı EV4'ün fotoğraflarını yayımladı. Yayımlanan görseller, aracın gerçekten de ilgi göreceğini ortaya koyuyor.

Kia EV4'ün sedan modeli böyle görünecek

Kia'nın üzerinde çalıştığı EV4, markanın yeni nesil tasarım dilini benimseyecek gibi görünüyor. Bu bağlamda; oldukça ince şerit LED destekli aydınlatmalar, gövdeye gömülü kapı kolları ve çift renkli jantlar, öne çıkan hususlar olacak. Bu arada; EV4'ün sedan versiyonu için fastback'i andıracak dersek de hata yapmamış oluruz.

Hatchback versiyon ise böyle görünecek

Kia EV4'ün hatchback versiyonu ise daha geleneksel bir görünüme sahip olacak. Sedan versiyon gibi markanın yeni nesil tasarım dilini benimseyecek otomobil, sahip olduğu hatlar ile sıradan bir hatchback olarak görünecek.

Bu arada; Kia EV4'ün bundan birkaç yıl önce konsept olarak duyurulduğunu hatırlatalım. 2023 yılında ilk kez gördüğümüz araç, tasarımı açısından o günlerden çok da farklı değil. Bu da Kia'nın konsept tasarımlar ile seri üretim versiyonlar arasında çok büyük değişiklikler yapmayacağı anlamına geliyor.