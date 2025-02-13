Kia, 27 Şubat'ta bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlikte 3 yeni elektrikli otomobil tanıtacak. Peki bu elektrikli otomobiller neler sunacak?

Güney Koreli otomobil devi Kia'dan elektrikli otomobil tutkunlarını heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Şirket, 27 Şubat'ta bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlik kapsamında 3 yeni elektrikli otomobilini tanıtacağını açıkladı.

Kia'nın açıklamasına göre 27 Şubat'ta tanıtılacak otomobiller EV2, EV4 ve PV5 olacak. EV4 ile PV5'i üretim versiyonu olarak, EV2'yi ise henüz konsept olarak göreceğimiz etkinlik, en çok da bu konsept model ile gündem olacak gibi görünüyor. Zira bu elektrikli otomobil, 25 bin sterlin civarında fiyatı ile Fiat Egea'ya rakip bir model olarak karşımıza çıkacak.

Kia EV2, büyük olasılıkla böyle görünecek

Kia EV2, bir hatchback olarak karşımıza çıkacak. Fiyatı ile Fiat Egea'ya rakip olacak otomobilin 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Tesla Model 3 ve Volkswagen ID.3 rakibi geliyor: EV4

Kia EV4, markanın Tesla Model 3 ve Volkswagen ID.3 modellerine rakip olarak piyasaya sürülecek. Hatchback ve fastback gövde stilinde satılacak otomobil, Avrupa pazarında boy gösterecek.

Kia PV5 ile ilgili de bilgi paylaşalım. Bu otomobil, bir hafif ticari olarak karşımıza çıkacak. Kia, PV5'i Volkswagen ID.Buzz'a rakip olarak lanse edecek. Yedi kişilik versiyona sahip olacak otomobilin 30 sterlin civarlarında fiyatlanacak.