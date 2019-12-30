Güney Koreli otomotiv devi Kia, bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan yüzde 100 elektrikli Kia Imagine konseptinin en geç iki yıl içinde üretim bandına sokulacağını açıkladı. Söz konusu araç, Kia'nın elektrikli araç sektöründeki başrolü olmaya aday.

Hyundai çatısı altında faaliyet gösteren Güney Koreli otomobil üreticisi KIA, her geçen gün büyüyen elektrikli otomobil (EV) dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Halihazırda ürün gamında çevre dostu pek çok hibrit model bulunan marka, önümüzdeki yıllarda tamamen elektrikli araçlarıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

KIA, geçtiğimiz mart ayında düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı'nda “KIA Imagine” adında C segmentinde konumlanan performans odaklı bir elektrikli otomobil konsepti tanıtmıştı. Markanın Avrupa’dan sorumlu Baş İşletme Görevlisi (COO) Emilio Herrera, söz konusu aracın bir ya da iki yıl içinde üretim modeline dönüşeceğini söyledi.

Kia, fütüristik araç konseptini 2021'e kadar piyasaya sürmek istiyor

KIA Imagine’ın büyük bir C segmenti otomobil olduğunu belirten Herrera, üretim versiyonunun konseptten farklı olup olmayacağı hakkında herhangi bir ipucu vermedi. Bilim kurgu filmlerindeki araçlara taş çıkartacak bir tasarıma sahip olan KIA Imagine, yüksek performansı, geniş iç hacmi ve çok yönlü özellikleriyle dikkat çekmişti.

KIA'nın Hyundai ile yeni ve saf bir elektrikli otomobil mimarisi planladığını biliyoruz. Bu, hiç şüphesiz KIA e-Niro ve Soul EV gibi araçlardan daha fazla menzile sahip otomobiller görmemiz sağlayacaktır. e-Niro, Hafif Taşıtlar için Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü yani WLTP’de 453 kilometre menzil ile derecelendirilmişti; ancak KIA’nın Imagine ile 800 kilometre menzil sunmayı planladığı söyleniyor.

Son olarak Herrera, Avrupa'da kısa zaman sonra yürürlüğe girecek olan yeni Karbondioksit (CO2) emisyon düzenlemelerine, Imagine ve alternatif güç aktarma organlarına sahip diğer modeller ile rahatlıkla uyubileceklerini ifade etti.