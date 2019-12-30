Elektrikli otomobiller, iklim değişikliğine yönelik kaygıların giderek arttığı bugünlerde gezegenimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Bununla birlikte Japon otomobil üretici Mazda, uzun menzilli elektrikli otomobillerin çevre için dizellerden daha kötü olduğunu iddia ediyor.

TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirilen yerli ve elektrikli otomobil ile Türkiye’nin de adım attığı elektrikli otomotiv sektörü, her geçen yıl daha da büyüyor. Şu an olmasa da, çok yakın bir gelecekte yollardaki elektrikli otomobil sayısı, geleneksel otomobillerle neredeyse aynı sayıya gelecek. Fakat elektrikli otomobillerin hala aşması gereken iki büyük sorun bulunuyor: Batarya ve şarj sistemi.

Mazda'nın yakın zaman önce tanıttığı ilk yüzde 100 elektrikli modeli MX-30’da yalnızca 35,5kWh'lık bir bataryanın bulunması, büyük bir şaşkınlığa neden olmuştu. Mazda, uzun menzil sunacak bataryaların gezegenimiz için çok daha kötü olacağını iddia ediyor.

Mazda, 'Dünya'yı düşündüğü için' uzun menzilli elektrikli otomobil üretmiyormuş

Mazda’nın Avrupa araştırma direktörü Christian Schultze'ye göre bataryanın bu denli düşük kapasitede olmasının nedeni, gezegene yardım etmek. Schultze, yaptıkları araştırmaların, uzun menzilli elektrikli otomobillerin çevre için dizellerden daha zararlı olduğuna işaret ettiğini söyledi.

Japon şirket, 95kWh'lik bir bataryanın (Tesla'nın üst seviye Model S ve X'inde gördüğümüze yakın), uzun süreli kullanımda giderek daha fazla emisyona neden olacağını belirledi.

Bununla birlikte 35,5kWh’lık bataryaya sahip olan MX-30, menzil aralığını geniş tutmak isteyen sürücülerin ilgisini pek fazla çekmeyebilir. Markanın ilk elektrikli modelinin göstereceği satış performansı, Mazda’nın bu segmentte atacağı adımların yönünü belirleyecek.