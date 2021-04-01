Ankara Üniversitesi'nden COVID-19 Aşılarına İlişkin Açıklama

Ankara Üniversitesi'nde çalışan Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye'de uygulanmakta olan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İsmail Balık tarafından yapılan açıklamalarla, vatandaşların aşı seçimi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği açığa kavuşturuldu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, BioNTech ve SinoVac tarafından üretilen aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşların bundan sonra tercih yapabileceğinin açıklanması üzerine gelen açıklama, kimlerin hangi aşıyı vurulması gerektiğine dair belirleyici bir unsur olacak.

Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan İsmail Balık, yapılan klinik deneyler sonucunda, her iki aşının da koronavirüse karşı etkili olduğunun tespit edildiğini söyledi. Lafı mutant koronavirüslere getiren bilim insanı, vatandaşların bu konuda da rahat olmaları gerektiğini, BioNTech'in de SinoVac'ın da aşısının mutasyonlu virüslere karşı etkili olduğunu ifade etti. Peki profesöre göre vatandaşlar, aşı randevusu alırken hangi aşıyı tercih etmeliler?

"Alerjik bünyeye sahipseniz, SinoVac'ın aşısını tercih edin"

Prof. Dr. İsmail Balık, vatandaşların hangi aşıya ulaşabiliyorlarsa o aşıyı vurulmaları gerektiğini ancak şu an için tercih durumlarının bulunduğunu ifade etti. Bu bağlamda insanların kendi vücutlarına göre hareket etmesi gerektiğini belirten bilim insanı, alerjik bünyesi olan vatandaşların mRNA tabanlı BioNTech aşısı yerine SinoVac tarafından üretilen CoronaVac'ı tercih edebileceklerini söyledi. Neden böyle bir tercih yapılması gerektiğini de açıklayan profesör, mRNA tabanlı tüm aşılarda görülen yan etkilerin biraz daha fazla olduğunu belirtiyor.

"Bağışıklığınız düşükse, mRNA aşısı tercih edin"

Vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini gidermek için tüm olasılıklarını değerlendiren İsmail Balık, mRNA aşılarının bağışıklık etkisinin daha yüksek olduğunu, bu yüzden şeker, obezite ve böbrek yetmezliği gibi sorun yaşayan vatandaşlar ile kanser tedavisi gören kişilerin mRNA tabanlı aşıyı tercih edebileceklerini beyan etti. Ancak bunun inaktif aşının etkisiz olduğu anlamına gelmediğini belirten bilim insanı, mRNA aşılarının bağışıklık sürecini hızlandırdığını ifade ediyor.

Yaşlılar ne yapacak?

Aşılama süreçleri devam eden yaşlı vatandaşlar ile ilgili de açıklamalarda bulunan İsmail Balık'a göre mRNA tabanlı aşı, yani BioNTech aşısı daha hızlı etkinlik gösteriyor. Ancak bu aşının ölümcül olmasa da daha fazla yan etki gösterdiğini belirten bilim insanı, ileri yaşlardaki vatandaşlar için net bir şey söylemiyor. Balık, her iki aşının da hastalığın ağır geçmesi engellediğini ve ölümden koruduğunu ifade ediyor. Bu açıklamalara göre bir değerlendirme yapmak gerekirse, özel bir durumunuz yoksa her iki aşıdan bir tanesini tercih edebileceğinizi gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz.