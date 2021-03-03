Sinovac Aşısının Türkiye'deki Etkinlik Oranı Açıklandı

Çin menşeili bir koronavirüs aşısı olan Sinovac'ın Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamalarına göre aşı, Türkiye'de yüzde 83,5 etkinliğe sahip.

Hacettepe Üniversitesi, Türkiye'deki aşılama çalışmalarında da kullanılan Sinovac aşısının Faz-3 sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı, COVID-19'a karşı yüzde 83,5 etkinliğe sahipken, hasta yatışını engellemede ise yüzde 100 başarıya sahip.

Konuyla ilgili resmi açıklamalar bizzat Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova’dan geldi. Açıklamalara göre 14 Eylül itibarıyla başlayan çalışmalara 24 merkezden gönüllüler dahil oldu. Toplam 11.308 katılımcının 6.648’ine aşı enjekte edilirken, 6.568 kişiye de plasebo uygulandı.

CoronaVac aşısı, hastaneye yatışı yüzde 100 engelliyor

Aşının 14 gün arayla iki doz halinde yapıldığını aktaran Prof. Dr. Murat Akova, etkinlik verilerinin de bu veriye dayandığını belirtti. Çalışmaya katılanlar arasında 41 hasta bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Akova, bu hastalardan 32’sinin plasebo, 9 tanesinin ise aşı grubunda yer aldığını belirtiyor.

Hastalığı ya da hastaneye yatışı engelleme konusunda aşının yüzde 100 koruyuculuğa sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Akova, semptomatik hastalığı engelleme konusunda ise yüzde 83,5 etkili olduğunu aktarıyor. Ayrıca aktarılan bilgilere göre plasebo olanlarda hastalık artışı 25. günden itibaren çok daha belirgin bir şekilde görülüyor.

CoronaVac aşısı, yan etki açısından plasebo ile neredeyse aynı

Aktarılan bilgilere göre aşı olanlarda en çok görülen yan etkiler; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme ve ishal oldu. Aşı bölgesindeki ağrı gerçek aşıyı alanlarda biraz daha fazla. Diğer belirtiler ise plasebo olanlarda daha fazla. Bu da aşının yan etki açısından plasebodan neredeyse farksız olduğu anlamına geliyor.