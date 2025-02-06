Geçtiğimiz günlerde çıkan Kingdom Come: Deliverance 2'nin ne kadar sattığı açıklandı. Yapım, ilk gününden 1 milyon satışı geçti.

Orta Çağ meraklılarının büyük heyecanla beklediği açık dünya RPG yapım Kingdom Come Deliverance 2, 4 Şubat tarihinde resmen piyasaya sürülmüştü. Üstelik Türkçe desteğine de sahipti. Biz de oyun hakkında detaylı bir incelemeyi sizlerle buluşturmuştuk.

Şimdi ise Kingdom Come Deliverance 2’nin ne kadar satış yaptığına dair veriler paylaşıldı. Daha yeni çıkış yapan yapımın çok başarılı olacağının sinyallerini verdiği görüldü.

1 günde 1 milyon satış yaptı

Yapılan açıklamalara göre oyun, daha çıkışı üzerinden 1 gün geçmeden 1 milyon satış miktarına ulaşmayı başardı. Bu çok etkileyici olsa da pek şaşırtıcı değil. Oyun hakkında şu ana kadar birçok eleştirmenden ve deneyimleyenden çok olumlu yorumlar geliyordu.

Zaten ilk oyununu popülaritesi bu yapımın da büyük ilgi göreceğinin bir göstergesiydi. İlk oyun, 2 günde yarım milyon satışa, 2 haftada ise 1 milyon satışa ulaşmayı başarmıştı. İkinci oyun şimdiden onu geçti.

Geliştirici Warhorse Studio tarafından 1 milyon satışa ilişkin yapılan açıklamada oyuna ilgi gösterenlere teşekkür edildi. 1 milyon satışın PC, PS5 ve Xbox platformlarından nasıl dağıldığına dair henüz bir bilgi yok.

Kingdom Come Deliverance 2 incelememiz için: