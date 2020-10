Eski Netflix yöneticisi Erik Barmack ve Prag merkezli Warhorse Studios, Kutsal Roma İmparatorluğu’nda geçen ve 3 milyondan fazla kopya satan ünlü video oyunu “Kingdom Come: Deliverance’ın canlı aksiyon filmi üzerinde çalışıyor.

Eric Barmack’in geçen sene Netflix’ten ayrıldıktan sonra kurduğu Wild Sheep, film veya dizi haline gelebilecek video oyun gibi sektörlerden uyarlamalar çıkarmayı hedefliyor. Kingdom Come: Deliverance’ın canlı aksiyon uyarlamasını Barmack ve Warhorse Studios CEO’su Martin Frývaldský yapacak. Film için şu sıralar potansiyel yazar ve yönetmenlerle görüşme halinde olan ekip, çok yakında yeni bilgilerle karşımıza çıkacak.

Kingdom Come: Deliverance canlı aksiyon filmi, kısa süre önce Barmack ve Sega arasında gerçekleşen “Yakuza” oyununun canlı aksiyon filmi anlaşmasından kısa süre sonra duyuruldu. The Witcher, Kingdom Come: Deliverance gibi ağır anlatımlı video oyunları, özellikle dizi ve film içerikleri için muhteşem örnekler olarak kabul edilebilir. Bünyelerinde bulunan çok sayıda doygun hikaye sayesinde dizi gibi uzun soluklu içeriklere de dönüşebilen bu oyunlar, önümüzdeki yıllarda daha fazla karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Kingdom Come: Deliverance nasıl bir oyun?

2018 yılında Warhorse Studios tarafından geliştirilen bir RPG oyunu olan Kingdom Come: Deliverance; PC, PS4 ve Xbox One’da Deep Silver tarafından yayınlandı. Oyun, 1403’te farklı beyliklerin Kutsal Roma İmparotorluğu’nun kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı dönemde, bir demircinin oğlu olan Henry’nin başından geçenlere odaklanıyor. Kuman paralı askerlerinin Macaristan Kralı Sigismund’un emriyle memleketi Skalitz’i yerle bir etmesiyle tüm ailesi öldürülen Henry, krala karşı direniş kuran Lord Radzig’e katılır. Burada ebeveynlerinin intikamını almak için mücadele edecek Henry, sayısız savaşa girecek.