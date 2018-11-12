Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu TŞOF'un Başkanı Fevzi Apaydın, zorunlu kış lastiğini takmayan kişilere 625 TL idari para cezası verileceğini açıkladı.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 1 Aralık ila 1 Nisan tarihleri arasında uygulanacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Kış lastikleri, yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu durumda. Apaydın bu durumun altını çizdikten sonra "Ayrıca kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römork lastiklerinde ise zorunlu değildir” diyerek zorunluluğun kapsamı konusunda soru işaretleri oluşmasını engelledi.

Kış Lastikleri Nasıl Olmalı?

Patinaj zincirinin kış lastiği zorunluluğunu engellemediğini belirten Başkan Apaydın, kış lastikleri hakkında da bilgiler verdi. Buna göre kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 mm, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda 1,6 mm lastik derinliği kabul edilebilir en alt sınır olarak belirlendi. Kış lastiklerinde, yanak kısmında M+S veya kar tanesi işareti veya her iki işaretin de bulunduğunu belirten Apaydın, ayrıca "Aynı dingil üzerinde içte yer alan lastiklerde sırt deseni uygunluğu kontrol edilir. Lastikler kaplama ise diş derinliği ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur” diye konuştu.

Uygulamaya uymayan şoförlere ise 625 lira idari para cezası uygulanacak, lastiklerini değiştirebilecekleri en yakın noktaya kadar gitmelerine izin verilecek.