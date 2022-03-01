Kıvrımlı Bele Sahip Kadınların Çekici Bulunmasının Sebebi

Kadınlardaki bel kıvrımı ve açısı, erkeklerin eş seçiminde önemli bir kriter olabiliyor. Kıvrımın çekici bulunmasının nedeni ise evrimle alakalı.

İnsanların bir kısmı, henüz tanımadığı birinden bile sırf güzel olduğu için hoşlanabiliyor. Kafamızın içinde bulunan bir yazılım bazı vücut şekillerini daha seksi bulmamız için bize adeta gizli bir baskı kuruyor.

Peki neden bazı vücut şekillerini daha güzel ve çekici buluruz? Bizi buna iten sebebin ardındaki güç nedir? İşte bilimin cevabı:

Teksas Üniversitesinin, kadınların kıvrımlı kalçalarının çekici bulunuyor olmasını konu alan iki çalışması bulunuyor.

Araştırmacılar, bel kıvrımı açıları farklı olan kadın resimlerini 100 erkeğe göstererek çekicilik düzeylerine göre kadınları puanlamalarını istemişler.

45 derecelik bel kıvrımına sahip kadınlar daha çekici bulunmuş.

Bunun nedeni ise bel kıvrımı 45 derece olan kadınlarda bulunan omurilik yapısının, hamilelikte oluşan ağırlığın kalça üzerinde daha iyi dengelenmesini sağlayabilmesi.

Bu özelliğe sahip kadın atalarımız hamilelik sırasında bile rahatça toplayıcılık yapabiliyordu ve omuriliklerinin incinme olasılığı düşüyordu. Fetüs için daha güvenli bir ortam sağlayan bu özellikteki anneler, erkekler tarafından daha çok tercih ediliyordu. Aynı zamanda çoğul gebeliklerde de bu kadınlar daha avantajlıydı.

İkinci bir bilimsel çalışma ise erkeklerin bu açıya sahip kadınları seçme sebebinin daha büyük kalçaları yansıtması mı, yoksa omurgadaki açıyla mı alakalı olduğunu sınıyor.

200 erkeğe kalça büyüklükleri farklı olan kadın fotoğrafları gösterilmiş fakat erkekler kalça boyutundan ziyade 45 derecelik bel kıvrımına sahip kadınları daha çekici bulmuşlar.

Bu bilimsel çalışmalara göre, güzellik algısı evrimsel baskı ve seçilim nedeniyle binlerce yıllık bir sürecin sonunda şekilleniyor. Bel, kalça, meme, yüz ve pek çok unsurun hangi halini, neden çekici bulduğumuzun temelinde evrim yatıyor. Binlerce yılda genlerimize işlenen özelliklerin dışavurumunu bu şekilde deneyimliyoruz.

Kaynaklar: 1, 2