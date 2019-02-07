Kaydırak Klavyeli Telefonlar Geri Dönüyor (Kimse Alacak mı?)

Bir dönem telefon dünyasında bomba etkisi yaratan kaydıraklı klavyeler geri dönüyor. Peki yıllar sonra aynı başarıyı tekrar elde edebilecekler mi?

Telefon dünyası neredeyse her 4-5 yılda bir gelen yeniliklerle bambaşka bir eksene kayıyor. Tuşsuz telefonlar, çentikli telefonlar derken yeni dönemin trendinin ise katlanabilir telefonlar olması bekleniyor. Bir dönemin devrimsel yeniliği ise kaydırak klavyeli telefonlardı.

Özellikle Nokia'nın efsane E90 modeliyle patlama yaratan kızaklı klavyeler, akıllı telefonların piyasaya çıkışından çok kısa bir süre önceye denk geldiği için hak etmediği biçimde erkenden kaybolup gitti. Yine aynı dönemler Blackberry'nin fiziksel klavyeli muhteşem modeller üretmesiyle adeta tedavülden kalkan bir teknoloji halini aldı.

Geçtiğimiz yıl Libermorium adlı bir şirket, Moto Z telefonlar için kızaklı bir klavye modu üzerinde çalışıyordu. Ancak bu proje çöpe gitti. Şirketin adını F(x) Technology olarak değiştiren Livermorium, bambaşka bir telefon üzerinde çalışıyor: Üst segment, qwerty klavyeli bir akıllı telefon.

2018'in 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen, ancak 2019'un ilk 3 ayına sarkan telefon hiçbir şekilde bütçe dostu olmayacak. Premium sınıfında satılacak olan bu telefonun piyasadaki alışkanlıkları değiştirmesine ihtimal vermiyoruz. Hatta gelen dedikodular F(x)'in telefonu perakende satışa bile çıkarmayabileceği yönünde. Anlayacağınız gelinen noktada alışkanlıkların çok kolay değişmeyeceğini kabul etmemiz gerekiyor.