KKTC'nin Yerli ve Elektrikli Otomobili GÜNSEL B9 Tanıtıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), yerli ve elektrikli otomobil markası ‘GÜNSEL’in heyecanla beklenen modeli B9’u tanıttı. Tam şarjla 350 kilometrelik menzil sunan araç, 0-100 kilometre hızlanmasını 8 saniyede gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de yerli ve elektrikli otomobilini tanıttı. 2016 yılında, Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ve AR-Ge ekipleri ile Otomotiv Mühendisliği bölümü tarafından prototip üretimi tamamlanan GÜNSEL, ilk modeli B9 ile karşımıza çıktı.

Kıbrıs’ın simgesi Muflon’dan esinlenilen GÜNSEL B9, oldukça güçlü ve modern bir tasarıma sahip. Alüminyum şasi ve kompozit gövde üzerine inşa edilen elektrikli otomobil, tam şarjla 350 kilometre yol kat edebiliyor.

GÜNSEL B9, 0-100 kilometre hızlanmasını 8 saniyede gerçekleştiriyor

Rejeneratif Fren sistemi sayesinde 300.000 kilometreden sonra bile pil kapasitesinin yüzde 90’dan fazlasını koruyan GÜNSEL B9, aynı anda dört kişiye ev sahipliği yapabiliyor. Üretilecek Günsel Süper Şarj istasyonlarında sadece yarım saatte şarj edilebilecek olan araç, az enerjiyle çok daha fazla mesafe kat etmeyi hedefliyor.

Verimli yapısı ile dikkat çeken GÜNSEL B9, 350 kilometrelik menzil sunuyor

Sessiz ve aerodinamik yapısı ile muazzam bir sürüş deneyimi vadeden araç, 0’dan 100 kilometreye 8 saniyede çıkıyor. Yenilikçi, verimli ve aynı zamanda zarif bir otomobil olarak karşımıza çıkan GÜNSEL B9, küresel elektrikli araç sektöründe ses getirecek bir potansiyele sahip.

GÜNSEL B9'un tasarımında Kıbrıs’ın simgesi Muflon’dan esinlenildi

GÜNSEL B9’un seri üretimi, 2021’de yıllık 2 bin araçla başlayacak. Bu sayının 2025’te yıllık 20 bin araca ulaşması hedefleniyor. Günsel’in AR-Ge süreçlerini de yöneten Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şimdiden araç için 28 ülkeden 800 firma ile iş birliği protokolü imzalandığını söylemişti.