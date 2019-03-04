Koca Bir Çölün Ortasındaki Rasathaneden Muhteşem Fotoğraf

Yer Şili, Atamaca Çölü. Burası, Dünya üzerindeki mükemmel gözlem noktalarından birisi. Her ne kadar çöl olsa da farklı uzay ajanslarının ve üniversitelerin uzay gözlemlerini yaptıkları çok sayıda teleskoba ev sahipliği yapıyor. Yeni inşa edilen Speculoos teleskobu da bunlardan birisi. Gönderdiği ilk fotoğraf ise resmen bir şaheser.

Uzakları gözlemlemek için daha gelişmiş teknolojilerle üretilen sensörlere ve kameralara ihtiyaç var. Rasathanelerdeki teleskopların kemeraları, cep telefonlarımızdakine çok da benzemiyor. Işığın göremediğimiz dalga boylarını görebiliyor, bazen bir toz bulutunun arkasındaki dünyaların yerçekimsel alanını ölçüyorlar.

Yeryüzünde teleskop inşa etmeye elverişli olan pek çok nokta var. Bunlardan birisi de Şili’de bulunan ve kadim antik toplumlara da ev sahipliği yapmış Atamaca Çölü. Çölün farklı noktalarında çok sayıda rasathane bulunuyor, her birisi evrenin farklı noktalarını ve özelliklerini keşfetmeye çalışan araştırmacılara yuva oluyor.

Aşağıda gördüğünüz SPECULOOS adındaki rasathane de en yeni araştırma merkezlerinden birisi:

Rasathane, Avrupa Güney Yarımküre Astronomik Araştırmalar Organizasyonu’a ait. Burada, Jüpiter’in uydularından isim alan 4 farklı teleskop bulunuyor. Europa, Callisto ve Io adındaki bu 4’lü teleskop grubunun en gelişmiş üyesi ise Ganymade.

Bir gökdelen fiyatına onlarcasını yaptırabileceğiniz bu küçük merkezde çekilen ilk fotoğraf, 120 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiye ait:

Ganymade teleskobu tarafından çekilen bu fotoğrafın merkezinde spiral şekline sahip galaksilerden NGC 6902 var.

1836 yılında, bugünkü astronominin temellerini atan J. F. William Herschel tarafından ilk kez keşfedilen NGC 6902, Altılık takımyıldızının da bir üyesi. Herschel, bu galaksinin keşfini 47,5 cm çaplı ve aynalı bir teleskopla gerçekleştirmişti. Bugün o galaksinin sahip olduğu gezegenleri detaylı olarak gözlemleyecek James Webb Uzay Teleskobu gibi teknolojileri geliştiriyoruz.