Koca Yusuf, Çin'deki Türkleri Tahliye Etmek İçin Yola Çıktı

Çin’de Corona virüsü salgınının etkisini göstermesinin ardından TSK’ya ait ‘Koca Yusuf’ adlı ambulans uçağı, 34'ü Türk, toplam 49 kişiyi Wuhan kentinden alıp Türkiye’ye getirmek için yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak operasyon kapsamında TSK'ya ait 'Koca Yusuf' adlı A-400 kargo uçağı, ambulans uçağa dönüştürülerek Corona virüsünün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan şehrinde bulunan 34'ü Türk, 7'si Azeri, 7'si Gürcü ve 1'i Arnavut olmak üzere toplam 49 kişiyi almak için yola çıktı.

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalanan ambulans uçaktaki personel, özel kıyafetler giyerek tahliye işlemini gerçekleştirecek. Dün Kayseri'den Ankara'ya gelen ambulans uçağa, üzerinde Türk ve Çin bayrakları bulunan sağlık malzemelerinin yüklendiği görülmüştü. Yakıt ikmali yapılan ambulans uçağın 12 saatlik bir uçuşun ardından Wuhan'a ineceği öğrenildi.

Çin'deki Türkleri ülkeye geri getirecek uçak havalandı

Tahliye operasyonu kapsamında, alınan izinlerin ardından 2 enfeksiyon uzmanı, 4 enfeksiyon kontrol hemşiresi ve sağlık ekibinin de yer aldığı uçak, bugün saat 12.05'te havalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, yurda getirilecek vatandaşların Corona virüsü taşımadığını ifade etti. Bununla birlikte tahliyenin ardından 49 kişinin 14 gün boyunca Ankara'daki hastanelerde kontrol altında tutulacağı öğrenildi.

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü salgınında can kaybı 213'e yükseldi. Son 24 saatte salgın nedeniyle 43 kişi ölürken, 1982 yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde müşahede altına alınanların sayısı 102 bini aştı. Virüsün merkez üssü Hubey eyaletinde ise can kaybı 204'e ulaştı.