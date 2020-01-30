DSÖ, Corona Virüsü İçin 'Uluslararası Acil Durum' İlan Etti

Corona virüsü salgını her geçen gün daha da yayılırken Dünya Sağlık Örgütü'nden oldukça kritik bir karar geldi. Birleşmiş Milletler'e bağlı olan örgüt, Corona virüsü salgını nedeniyle 'uluslararası acil durum' ilan etti.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve sonrasında tüm dünyanın korkulu rüyası hâline gelen Corona virüsü (2019-nCoV), her geçen dakika daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Geçtiğimiz hafta bu virüsü gündemine alan ve Corona virüsünden dolayı uluslararası acil durum ilan etmek için erken olduğu kararını açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, bu akşam çok ciddi bir adım attı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Corona virüsüne dair alınan kararları tüm dünyaya duyurdu. Ghebreyesus, açıklamasında "Asıl neden; Çin'de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu” ifadelerini kullandı ve durumun uluslararası boyutuna dikkat çekti.

Uluslararası acil durum ne anlama geliyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı uluslararası acil durum ilanı kararı, ülke yönetimleri için tavsiye niteliğinde ve bu kararın ülkeler açısından yasal bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak sağlık konusunda böyle önemli bir kuruluşun aldığı karar, birçok ülkeyi Corona virüsü için harekete geçirecektir. Dünya Sağlık Örgütü'nün bugün gerçekleştirilen toplantıda paylaştığı güncel veriler arasında öne çıkan detaylar şöyle:

Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin paylaştığı verilere göre Çin genelinde şu anda 7.711 kesinleşmiş ve 12.167 şüpheli vaka bulunuyor.

vaka bulunuyor. Çin'de virüsün bulaştığı kesinleşen kişilerden 1.370'inin durumu ciddi. 170 kişiyse hayatını kaybetmiş durumda.

durumda. Çin'deki hastanelerde tedavi edildikten sonra taburcu edilen kişi sayısı henüz 124 .

. Dünya Sağlık Örgütü'nün elde ettiği verilere göreyse bugüne kadar Çin dışında 18 ülkede 82 vaka rapor edildi. Bu 82 kişiden 7'sininse daha önce Çin'e seyahat etmediği belirlendi.

Virüsün şu ana kadar 8.000'den fazla kişinin karantina altına alınmasına neden olduğunu da ekleyelim. Ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı kararı gerekçe göstererek önlemler alması durumunda, virüsün yayılma hızının düşeceği tahmin ediliyor.

Ülkeler sınırlarını kapatabilir:

Dünya Sağlık Örgütü'nün kararının yasal bağlayıcılığı olmadığını belirtmiştik ancak Birleşmiş Milletler’de bulunan ülkelerin bu kararı gerekçe göstererek sınırlarını kapatma hakları bulunuyor. New York Times'ın haberine göreyse ülkeler, sınırları kapatmanın yanı sıra belirli uçuşları iptal etme, havaalanlarına gelen kişileri kontrolden geçirme ve başka koruyucu önlemler alma konusunda kendi kararlarını alabilir.

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını gerekmedikçe Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyarmıştı. Ülkemizin bu karardan sonra bir başka adım atıp atmayacağını ise hep birlikte göreceğiz. Son günlerde birçok noktayı etkileyen Corona virüsü hakkındaki gelişmeleri anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.