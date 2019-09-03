Kojima, Death Stranding İçin Bir Etkinlik Düzenlemek İstiyor

Hideo Kojima, 4 yıl ardından bir oyun çıkaracağı için heyecanlı ve uzun süredir yapamadığı bir şeyi yapmak istiyor: Death Stranding için bir açılış etkinliği.

Geride bıraktığımız 1 Eylül tarihi, Metal Gear Solid V: Phantom Pain’in 4. yıldönümü idi. Geliştirici direktör Hideo Kojima, oyunun yayınlanma tarihini kutlayan bir tweet yayınladı. Kojima ayrıca bunu doğru düzgün bir şekilde bir lansmanla kutlayamadığı için yakındı. 2010’da piyasaya sürülen Metal Gear Solid: Peace Walker’ın aksine, MGSV için herhangi bir lansman yapılmamıştı.

Muhtemelen Kojima, Death Stranding için aynı şeyin yaşanmadığından emin olacak zira kendisi Kasım ayında çıkacak oyun için bir açılış etkinliğine ev sahipliği yapabilir. Tabii burada net bir bilgi olmadığını da belirtelim. Ancak Kojima, bu türden bir şeye ev sahipliği yapmak istediğini açıkça belirtti.

Kojima’nın attığı tweet’i aşağıdan görebilirsiniz:

“Bugünden 4 yıl önce, MGSV çıkış yapmıştı. Bu fotoğraf ben mağazaya girdiğimde çekilmişti. Death Stranding ise 4 yılın ardından piyasaya sunduğum bir oyun olacak. Bunun için de bir açılış etkinliği yapmayı kesinlikle isterim. Böyle bir etkinliği en son 9 yıl önce MGSPV için yapmıştım.”

Death Stranding, 8 Kasım 2019’da PlayStation 4 için çıkış yapacak. 12 Kasım’da ise yayıncı TitanBook, 40 dolarlık resmi bir yapım olan The Art of Death Stranding kitabını yayınlayacak. Ürünün ön siparişleri şu anda çevrimiçi bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.