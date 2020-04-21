Türk yazılım firması KolaySoft, koronavirüs salgını nedeniyle evden çalışan şirketlerin çalışanlarına evrak ulaştırmasını sağlayacak bir yazılım geliştirdi. KolaySoft’un geliştirdiği yazılım Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından da onaylandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş alanında değişimler yaşanırken, yazılım şirketleri de değişen duruma uygun yazılımlar üretmeye devam ediyorlar. Türk yazılım firması olan KolaySoft da geliştirdiği bir yazılımla salgın nedeniyle evden çalışmaya geçen şirketlerin çalışanlarına belge ulaştırmasını daha kolay hale getirdi.

KolaySoft’un şirketlerin uzaktan çalışan çalışanlarına kolayca evrak iletmesini sağlayacak KolayPeyk şimdi, Teknoparklar Birliği’nden (IASP) de onay aldı. IASP tarafından onaylanan KolayPeyk, birlik tarafından önerilen iş dünyası çözümleri arasında yer aldı.

IASP küresel platformunda yer alarak, virüs salgını sırasında iş dünyasına faydalı çözümler sunan KolayPeyk’i geliştiren KolaySoft Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Kezban Boztürk, global çapta bir başarıya imza atmaktan gurur duyduklarını açıkladı.

74 ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde 150 bine yakın Ar-Ge şirketi olan IASP, koronavirüs salgını döneminde iş dünyasına çözümler sunacak yenilikçi yazılım çözümlerini, şirketlerle paylaşıyor. IASP’nin küresel platformu, koronavirüsle mücadele kapsamında 18 ülkeden 150 farklı ürünü şirketlere sunuyor.