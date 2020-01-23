Sony'yi Kıskandıracak Konsept PlayStation 5 Logoları

Sony, kısa süre önce yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’in resmi logosunu açıkladı. Nar var ki, söz konusu logonun selefi ile bütünüyle aynı olması, sosyal medyada büyük bir alay konusu olmuştu. Bugün bir tasarımcı tarafından oluşturulan konsept logolar ise beklentileri tam anlamıyla karşılıyor.

Japon teknoloji devi Sony, büyük değişimlere sahne olacak yeni oyun konsolu PlayStation 5’i önümüzdeki sonbaharda tanıtmayı planlıyor. Bugüne kadar paylaşılan bilgi ve söylentiler sayesinde cihazın özellikleri hakkında önemli detaylara sahip olduk; ancak tasarımın üzerindeki sır perdesi hala kalkmış değil.

Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020’de PS5’in merakla beklenen resmi logosunu tanıtan Sony, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Selefi ile aynı tasarım ve font düzenini kullanan logo, sosyal medyanın alay konusu olmaktan kurtulamamıştı. Öyle ki, PS5 logosunun öncekinden tek farkı, 4 yerine 5 yazması.

PlayStation 5 logosu, tanıtıldığı andan itibaren tartışma konusu oldu

Şimdi, 'Bosslogic' olarak bilinen Nikolai Baslajik adlı bir illüstrasyon sanatçısı, Sony’nin yaratıcılıktan uzak logolarına cevap olarak, oldukça etkileyici görünen iki konsept logo tasarladı. Çalışmalarını kişisel Instagram hesabından paylaşan Baslajik, her iki logoyu yaparken de PlayStation’un orijinal logosunu kullandı. Logonun yansımasından bir '5' sembolü oluşturan yetenekli sanatçı, çalışmalarıyla büyük bir beğeni topladı.

Konsept PlayStation 5 logoları şu şekilde;

Baslajik’i takip eden birçok kişi, yeni konsept logoların Sony'nin tasarımından daha iyi göründüğünü düşünüyor. Siyah-mavi ve beyaz-kırmızı olmak üzere iki farklı renk şemasına sahip olan konsept PS5 logosu, Japon şirketin üzerindeki baskıyı daha da artıracakmış gibi görünüyor. Bosslogic'in diğer çalışmalarına Instagram hesabından göz atabilirsiniz.

Webtekno da Sony'nin PlayStation 5 logosuna karşı sessiz kalmamıştı