PS5'in Logosuna Sosyal Medyadan Gelen Komik Tepkiler

Sony, PlayStation 5’in resmi logosunu paylaştı. Fakat logonun yaratıcılıktan bir hayli uzak olması ve PS4 logosu ile birebir aynı çizgide olması, eleştirileri beraberinde getirdi. İşte sosyal medya ahalisinin PS5 logosuna verdiği birbirinden komik tepkiler.

Sony, konsol dünyasında çığır açmayı vadeden PlayStation 5’in logosunu gün yüzüne çıkardı. Her şeyden önce, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020’de lanse edilen logonun konsolun ‘devrimsel özellikleri’ ile aynı "inovasyona" sahip olmadığını söylemek lazım. Zira logoya ilk baktığınızda, PS4’e mi yoksa PS5’e mi ait olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz.

Selefi ile aynı tasarım ve font düzenini kullanan logo, yaratıcılıktan bihaber olması nedeniyle pek de hoş karşılanmadı. Elbette bu, Sony’nin benimsediği marka stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Yine de Japon şirketin adeta kalem oynatmadan tasarladığı PlayStation 5 logosu, sosyal medyanın alay konusu olmaktan kurtulamadı.

Biz de PS5 logosuna gelen en komik Twitter paylaşımlarını sizler için listeledik. Sosyal medyadaki yorumların, logodan açık ara daha yaratıcı olduğunu söylemek sanıyorum ki yanlış olmaz. Bu arada PlayStation 5'in kesinleşen özellikleriyle ilgili kaleme aldığımız haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyanın PlayStation 5 logosuna verdiği tepkiler