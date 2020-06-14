Konya'da Tüm Hastaneler Pandemi Hastanesi İlan Edildi

Son dönemlerde ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş trendinin son birkaç gün içerisinde tersine dönmesi endişelerin yeniden artmasına neden oldu. Artan vaka sayıları sonrası Konya’daki tüm hastaneler pandemi hastanesi ilan edildi.

Dünya genelinde 188 ülke ve bölgede 7,7 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 430 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili en çok korkulan şeylerden bir tanesi vaka sayılarının yeniden artması ve hastalığın ikinci dalgası.

Aynı endişeler ülkemiz için de geçerli. Şu an için açıklanan resmi rakamlara göre ülkemizde 176 bin 677 vaka bulunurken 4 bin 792 kişi de COVID-19 sebebiyle hayatını kaybetmiş durumda. Son dönemlerde vaka sayısında gözle görülür bir düşüş yaşasak da özellikle son iki günde tespit edilen yeni vaka sayıları tekrar binin üstüne çıktı. Dün (13 Haziran 2020), bin 459 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Konya’daki tüm hastaneler pandemi hastanesi oldu

Türkiye’de koronavirüs ile alakalı resmi veriler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. Ancak açıklanan verilerde illere göre vaka sayıları belirtilmiyor. İllere göre vaka sayıları son olarak 10 Nisan tarihinde açıklanmıştı. 10 Nisan’daki verilere göre en çok vaka 28 bin 14 ile İstanbul’da görülüyordu.

En çok vakanın görüldüğü ilk beş ilde İstanbul’u takip eden iller ve vaka sayıları ise şöyleydi:

İzmir – 2.884

Ankara – 2.032

Kocaeli – 1.072

Konya – 1.690

Konya, 10 Nisan’da açıklanan resmi verilere göre en çok vakanın görüldüğü ilk beş il arasında yer alıyordu. Son dönemlerde vaka sayısındaki azalış trendi bir anda tersine dönünce Konya’daki vaka sayılarında da tekrar artış yaşandı. Yaşanan bu artış sonrası Konya’daki tüm hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi.