Her köpek sahibi, en az bir kez köpeğinin ısrarla çim yemek istediğini görmüştür. Hatta köpeğinizi, çimlerden uzak tutmaya çalışsanız bile onlar inatla çimlerin olduğu bölgelere doğru gitmek isterler. Peki bunun sebebi nedir?

Köpekler genel itibarıyla meraklı ve bir o kadar iştahlı canlılardır. Günlük gezintiler esnasında karınları tok olsa bile gördükleri yiyeceklerin tadına bakmak isterler. Ancak söz konusu çimler olduğunda çok daha isteklidirler.

Gelin, bunun sebeplerine bakalım.

Köpeklerin çimleri yemekte bu kadar ısrarcı olmasının 5 farklı sebebi vardır.

Köpekler, doğaları gereği meraklı canlılardır. Bu sebeple farklı kokuları ve tatları deneyimlemekten çok hoşlanırlar. Bazı köpekler için çimlerin tadı, oldukça çekicidir ve onlar bu bitkiyi, bir keşif amaçlı da tüketebilirler.

Hatta bazı köpekler sırf bu sebeplerden, altta yatan bir sağlık problemi olmasa bile düzenli olarak çimenleri yeme alışkanlığı geliştirebilir.

İkinci olarak köpekler, tıpkı insanlar gibi can sıkıntısı yaşayabilir ve yalnızca eğlence amaçlı çim yemek isteyebilirler. Can sıkıntısı sebebiyle çim tüketimi genellikle ciddi bir sorun olmasa da bunun fazla tüketimi, gastrointestinal sıkıntılara ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ayrıca köpeğinizin midesi rahatsız olabilir.

Çünkü köpekler, mideleri bozulduğunda genellikle çim yerler. Eğer köpeğiniz çim yiyor ve aynı zamanda ishal olup kusuyorsa bunun nedeni muhtemelen mide problemleridir.

Aslında köpeklerin mideleri bozulduğunda içgüdüsel olarak çim yemelerinin iki farklı nedeni vardır. İlki çimlerin, mide sorunlarını yatıştırmaya yardımcı olan lifleri içermesidir. Ayrıca çimler, midenin pH seviyesini düşürerek, ağrıları yatıştırmaya yardımcı olur.

Dördüncü sebep ise köpeğinizin daha fazla life ihtiyaç duymasıdır.

Çimler, çok fazla lif içerdiğinden birçok köpek, yediklerinde daha fazla life ihtiyaç duyması sebebiyle bu bitkileri yemekte ısrarcı olabilir.

Eğer köpeğinizin yeterince lif almadığını ve bu sebeple çim yediğini düşünüyorsanız, köpeğinizin beslenme şeklini bir kere daha gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

Son olarak köpekler, beslenme yetersizliği sebebiyle çim yemek isteyebilirler.

Bu durum, köpeğin öğünlerinden yeterli vitamin ve minerali almadığını gösterir. Böyle bir durumda köpeğinizin öğünlerindeki içerikleri değiştirme yoluna gidebilirsiniz.

Özetle köpeklerin çim yemekte bu kadar ısrarcı olmasının ardında birçok sebep vardır. Ancak en doğru sonuca ulaşmak için mutlaka bir veteriner hekime danışmanız gerekir.

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