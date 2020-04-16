ABD'de Son 24 Saat İçinde Koronavirüsten 4.931 Kişi Öldü

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olarak kabul edilen ABD’de koronavirüs salgını tamamen kontrolden çıkmış bir şekilde ilerliyor. Son 24 saat içinde açıklanan rakamlar da bunu doğrular nitelikte.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülen ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Şu sıralar virüsün merkez üssü kabul edilen ABD, hem vaka sayısında hem de ölüm sayısında COVID-19 salgınının en çok zarar verdiği ülke durumunda.

ABD merkezli John Hopkins Üniversitesi’nin bugün yayınladığı verilere göre ülkede bir günde 4.931 kişi hayatını kaybetti. Bu zamana kadar geçen sürede bir günde yaşanan en fazla ölüme denk gelen bu sayıyla birlikte ABD’de şu ana kadar 30.990 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Koronavirüsün en çok vurduğu ülke olan ABD’de vaka sayıları da hızla yükselmeye devam ediyor. Açıklanan son verilere göre 328,2 milyon nüfusa sahip ABD’de 639.733 kişide koronavirüs tespit edildi.

Şüpheli ölümler de COVID-19 olarak değerlendiriliyor:

ABD’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin bu kadar hızlı bir şekilde artmasının en önemli nedenlerinden biri olarak ABD’nin, ölmeden önce COVID-19 semptomu gösteren kişileri de "Koronavirüs nedeniyle öldü" şeklinde kayıtlara geçirmesi olduğu düşünülüyor. Sonuçlar ne olursa olsun bir günde 4.931 kişinin koronavirüs kaynaklı yaşamını yitirmesi, salgının boyutunun ilerleyen günlerde genişleyebileceğine ve ABD’de sağlık sisteminin çökme noktasına gelebileceğine işaret ediyor.

'200 bin ölüm iyi sonuç'

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı bir konuşmada, “Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ancak bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle sonuçlanan bir süreçten çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir” ifadelerini kullanmıştı. Şu anda 30 bini geçen ölüm sayılarının bu artış hızıyla çok yakında Trump’ın belirlediği sayıları geçebileceği düşünülüyor.