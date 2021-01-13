COVID-19 ile mücadele kapsamında yapılacak aşılar için randevu alma ekranı Sağlık Bakanlığı tarafından bugün itibarıyla açıldı. CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verilmesinden sonra açılan koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır onu açıklıyoruz.

Sinovac isimli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının 14 günlük test süresinin ardından sonunda kullanıma uygun olduğu anlaşıldı ve aşı için 'Acil Kullanım Onayı' verildi. Ülkemizde 'Acil Kullanım Onayı' alan aşıyı ilk olan kişi ise Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olan Fahrettin Koca'nın ardından ise Bilim Kurulu üyeleri sıraya girerek aşı oldular ve ülkemizdeki ilk CoronaVac aşıları gerçekleşmiş oldu.

Aşının Acil Kullanım Onayı almasından sonra Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı için randevu alma ekranını bugün itibarıyla açtı. Aşı randevu sistemi MHRS üzerinden erişime açıldı. E-Devlet şifresi ile giriş yapılabilen MHRS sisteminde nasıl randevu alınabileceği ise merak konusu. Dilerseniz gelin, koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusunun cevabına birlikte bakalım.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Buraya tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) gidin,

e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapın ya da 'Üye Ol' butonuna basıp üye olduktan sonra belirlediğiniz şifreyle giriş yapın,

Giriş yaptıktan sonra üst tarafta yer alan 'Aşı randevusu al' kısmına tıklayın

Sağlık çalışanı değilseniz şimdilik karşınıza çıkan ekranda ' Saygıdeğer Vatandaşımız, COVID-19 Aşılama Programına ilk olarak Sağlık Çalışanlarımızdan başlanacaktır. Diğer öncelikli gruplar için aşılama programı, Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir." uyarısı çıkacaktır.

Kimler aşı önceliğine sahip?

Şimdilik koronavirüs aşısı normal vatandaşlara yapılmıyor. Öncelik sırasında ilk sırada sağlıkçılar bulunuyor. Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikli olarak sağlık personellerine yapılacak. Toplanda 1 milyon 119 bin 886 sağlık personelinin bulunduğu ülkemizde ilk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personellerine uygulanacak.

Sağlıkçılardan sonra ise 65 yaş üstü ve kronik hastalar geliyor. Sağlıkçılara uygulanan aşıdan geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplamda 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacağı belirtiliyor.

Bu kişilerden sonra ise riskli ortamda çalışan kişilerin aşı olması planlanıyor. Bu kişiler askerler, polisler adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar şeklinde sıralanıyor.

En son ise 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı bulunanlar, 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18 ila 49 yaş arası genç yetişkinler ve çocuklar aşılanacak. Aşı uygulamaları ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

Aşı olanlar SMS ile bilgilendirilecek

Fahrettin Koca bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde canlı yayında CoronaVac aşısını oldu. İlk doz aşıyı olan Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sağlık Bakanlığımızdan bir mesaj aldım." ifadesini kullandı ve telefonuna gelen mesajı gösterdi. Mesajda Bakan Koca'nın hangi doz aşıyı hangi tarih ve saatlerde olduğu ve aşının nerede yapıldığı belirtildi.