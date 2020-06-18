Koronavirüs, Belirti Göstermeyen Hastalara da Zarar Verebilir

Araştırmacılara göre şu an halihazırda belirti göstermese de vücudunda koronavirüs bulunan çok sayıda hasta bulunuyor. Son çalışmalara göre koronavirüsün bu hastalara dahi ufak da olsa zarar verebildiği keşfedildi.

Koronavirüs pandemisinin bu kadar hızlı yayılmasının ardında pek çok sebep var. Virüsü yeteri kadar önemsemeyen insanların tutumu bu konuda başrol oynarken, COVID-19’un yapısı ve belirtileri de önemli etken olarak dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalara göre pek çok kişi vücudunda COVID-19 bulundursa da belirti göstermediği için hastalığı başka insanlara yaymaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse yakalansa da herhangi bir semptom göstermeyen hastalar hakkında açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, hastalar asemptomatik olsa da başka insanlara virüs yaymaya devam ediyor. Yapılan araştırmalara göre COVID-19’a yakalanan, ancak enfeksiyona dair bir belirtisi bulunmayan hastaların vücudunda virüsün çoğalmaya devam ettiği ve bu hastaların bağışıklık sistemine hafif de olsa zarar verdiği keşfedildi.

Salgının da başlangıç noktası olan Wuhan’da bir bildiri yayınlayan araştırmacılar, asemptomatik enfeksiyonlarda virüsün bağışıklık sistemine daha az zarar verdiğini açıkladı. Asemptomatik hastalarım semptomatiklere göre daha az karaciğer yaralanması ve daha hızlı akciğer iyileşmesi gösterdiğini söyleyen araştırmacılar, buna rağmen asemptomatik hastalarda da virüsün belirli bir dereceye kadar çoğaldığını ve zarara yol açtığını bildirdiler.

Özellikle vaka sayısının hızlı yükselişte olduğu bölgelerde çok fazla olduğu düşünülen asemptomatik hastalar, virüsün zarar vereceği kişilere ulaşımında da kilit rol oynuyor.

Ne yapmamız gerekiyor?

Aslında bu konuda önlem çok net. Sosyal mesafeye uyup kişisel hijyene dikkat etmek. Kabul etmeliyiz ki hepimiz birer COVID-19 taşıyıcısı olabiliriz. Belki bizim bağışıklık sistemimiz bu hastalıkla baş edebiliyor olabilir, ancak farkında olmadan sevdiğimiz insanlara bu virüsü taşıyabiliriz. Bu sebeple mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayacağımız gibi dışarı çıktığımızda da her türlü önlemi almalıyız. Bu önlemlerin başında ise kişisel mesafe ve maske kullanımı geliyor.