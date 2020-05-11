Koronavirüs Proteinlerinin Mutasyon Geçirdiği Tespit Edildi

İngiltere’den bilim insanları, koronavirüsün insan hücrelerine bağlanan sivri uçlu proteinlerinin mutasyon geçirdiğini tespit ettiler. Sivri uçlu proteinlerin yeni yapıları, aşı çalışmalarına etkileri nedeniyle incelenmeye devam ediliyor.

SARS-CoV-2’nin sivri uçlu proteinleri üzerine yapılan yeni bir çalışma, bu proteinlerin mutasyona uğradığını gösteriyor. 62 ülkeden 5.349 koronavirüs genomunu analiz eden İngiltere’den bilim insanları, koronavirüsün yapısında meydana gelmiş olabilecek mutasyonları keşfetmeyi amaçladılar.

Yapılan analizler, koronavirüsün sivri uçlu proteinlerinin iki genetik değişiklik de dahil olmak üzere çeşitli mutasyonlar geçirdiğini gösteriyor. Bilim insanları, mutasyonların virüsü nasıl etkilediğinin henüz belirsiz olduğunu söylüyorlar.

Araştırmacılardan Martin Hibberd, sivri uçlu proteinlerin geçirdiği mutasyonların oldukça nadir olduğunu ancak yine de küresel olarak yapılacak çalışmalarla takip edilmesi gerektiğini, böylece virüsün endişe verici mutasyonlarının erken aşamada ortaya çıkarılabileceğini söyledi.

Sivri uçlu proteinlerin mutasyonu, geliştirilen aşıların işe yaramamasına neden olabilir

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında araştırmacılar, aşıları virüsün sivri uçlu proteinlerini hedef alacak şekilde geliştiriyorlar. Hibberd, bu nedenle sivri uçlu proteinlerin dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini belirtti. İngiliz araştırmacı, proteinde meydana gelecek önemli bir mutasyonun aşıların işe yaramamasına neden olabileceğini de ifade etti.

Martin Hibberd, tespit ettikleri mutasyonların şu an için endişe edecek düzeyde olmadığını söyledi. Hibberd, buna rağmen çalışmalarının erken bir uyarı olduğunu ifade etti. Virüsün geçireceği sonraki mutasyonların düzeyinin yüksek olması, bugüne kadar yapılan aşı çalışmalarının boşa gitmesine neden olabilir.

Araştırmacılar, 5.349 koronavirüs genomu üzerinde yaptıkları çalışmada, küresel olarak yayılmış koronavirüsün mutasyonlarını iki gruba böldüler. İlk sivri uçlu protein mutasyonu 788 virüste görüldü. Diğer mutasyon ise 32 virüste tespit edildi.

Martin Hibberd’in açıklamasında belirttiği gibi koronavirüsün geçireceği mutasyonların takip edilmesi virüsün yayılmasını önlemede önemli bir noktada duruyor. Özellikle aşı çalışmalarının başarı ile sonuçlanması ancak virüsün önemli mutasyonların anbean takip edilmesi ile olabilir.