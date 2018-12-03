LG G7 ThinQ, Bootloop Sorunu ile Karşı Karşıya

Dünyanın pek çok farklı yerinden LG G7 ThinQ kullanıcılarının çevrimiçi forumlarda aktardıkları bilgiye göre LG G7 ThinQ, cihazları kullanılamaz hale getiren bir bootloop sorunu ile karşı karşıya.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni bir bootloop (yeniden başlatma döngüsü) sorunu ile karşı karşıya gibi görünüyor. Reddit ve XDA Developers forumlarında cihazlarının bootloop yaşadığını ve kullanılamaz hale geldiğini belirten LG G7 ThinQ kullanıcıları, LG için acil durum sirenlerinin çalmasına neden oldu.

Unutanlar ya da bilmeyenler için aktarmak gerekirse; geçtiğimiz yıllarda LG G4, LG G5, LG V10, LG V20 ve Nexus 5X (LG tarafından üretilen Google markalı akıllı telefon) modelleri bootloop sorunu ile gündeme gelmiş, dünya çapında pek çok akıllı telefon kullanılamaz hale gelmişti. Bu durum, LG’nin akıllı telefon pazarında kötü bir şöhrete sahip olmasına neden olurken pazar payını da kaybettirmişti.

Yeni bootloop sorunun hangi nedenle gerçekleştiği bilinmiyor ancak LG amiral gemilerinin geçmişte de benzer sorunlar yaşamış olması, direkt olarak LG’nin suçlanmasına neden oluyor. LG’nin de bu suçlamaları kabul ettiği söylenebilir. Zira şirketin müşteri hizmetleri temsilcisi, sorun yaşayan cihazların hızlı bir şekilde değiştirilebileceğini belirtti. LG’nin yeni bir bootloop skandalının altından nasıl kalkacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.