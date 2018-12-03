  • Üç Arka Kameralı Vivo Nex 2'nin Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

Çift Ekranlı ve Üç Arka Kameralı Vivo Nex 2'nin Tanıtım Videosu Ortaya Çıktı

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Üçlü arka kamerası, RGB LED bildirim aydınlatması ve çift ekranı ile Vivo Nex 2'nin ilk tanıtım videosu bir YouTube kanalı tarafından paylaşıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, geçtiğimiz yıl tanıtmış olduğu Vivo Nex modeli ile çerçevesiz ekranlı akıllı telefon furyasının ilk temsilcilerinden biri olmuştu. Vivo Nex’in eşsiz bir tasarıma sahip olması, serinin ikinci nesil üyesi Vivo Nex 2 ya da Vivo Nex S2 için beklentileri artırmış durumda. High Tech News adlı YouTube kanalı, yeni nesil Vivo Nex’e ait olduğu iddia edilen tanıtım videosu ile beklentileri artırmış durumda.
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Video göre Vivo Nex 2, beklendiği gibi çerçevesiz ekranlı bir tasarıma sahip olacak. Cihazın arkasında daha önceki sızıntılarda da görüldüğü gibi yuvarlak bir kamera modülü yer alacak. Modülün içinde üç arka kamera bulunurken, çevresinde de RGB LED aydınlatma bulunacak. Bu tasarım, Nex 2’nin rakiplerinden tamamen ayrılmasını sağlıyor.

Ancak Vivo Nex 2’nin en karakteristik özelliği ikinci ekranı olacak. Cihazın arkasında bulunan bu ekran, üçlü arka kamerayı kullanarak selfie çekmeyi mümkün kılacak. Böylece mekanik bir açılıp kapanır ön kameraya ihtiyaç tamamen ortadan kalkmış olacak. Ancak söz konusu ikinci ekranın videoda görünenden daha küçük olması bekleniyor.
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Çin’den gelen bilgilere göre Vivo, Nex 2 modelini 11 Aralık’ta düzenleyeceği lansman etkinliği ile birlikte tüketicilerin beğenisine sunacak. Yakın zamanda hiçbir amiral gemisinin tanıtılmamış olması, Vivo Nex 2’nin daha fazla parlaması için olumlu bir durum olabilir. Cihazın lansmanı yaklaştıkça daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/vivo_officially_teases_dualscreen_nex2-news-34513.php
Etiketler: vivo nex s2
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