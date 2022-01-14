KPSS Türkiye Birincisi, Derecesine Rağmen Atanamadı

KPSS’de Türkiye birincisi olmayı başaran Elif Burcu Açıkgöz, nedenini bilmediği bir şekilde derecesine rağmen atanamadığını açıkladı. Aynı zamanda çocuk sahibi olan Açıkgöz, emeklerinin karşılığı için yetkililere çağrıda bulundu.

Çocukluk yıllarımızdan itibaren iyi bir meslek sahibi olabilmemiz için sınavlarda başarılı olmamız ve iyi dereceler elde etmemiz öğütleniyor. Ancak görünen o ki, alınan en iyi derece bile istenilen mesleği yapmak için yeterli olmuyor. Tokat Zile’de yaşayan bir çocuk annesi 34 yaşındaki Elif Burcu Açıkgöz, kendi alanında KPSS Türkiye birincisi olmasına rağmen atanamadığını açıkladı.

Şu anda Danışmanlık Proje ve Eğitim Merkezi işleten Açıkgöz, ilk defa 2010 yılında KPSS’ye girmiş ve Türkiye 27’ncisi olmuştu. 10 yıl sonra yeniden KPSS’ye giren Açıkgöz, Veteriner Sağlık Teknikerliği alanında Türkiye birincisi olmayı başardı. Ancak buna rağmen atama sonuçlarından hiç de beklemediği bir kararla karşılaştı.

Türkiye birinciliği boşa gidebilir:

Yaptığı tercihlerde Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Veteriner Teknikerliği'ne kesin bir şekilde atama yapılmasını bekleyen Açıkgöz, 6 Ocak tarihinde sonuçların açıklanmasıyla tam tersi bir durumla karşı karşıya kaldı. Birinci olmasına rağmen atanamamasının nedenini anlayamadığını ifade eden Açıkgöz, yerleştirme sonuçlarının büyük bir hüsran olduğunu ve emeklerinin boşa gitmemesi için yetkililerin harekete geçmesini istediğini ifade etti.

Ders çalışmanın yanı sıra iş sahibi olan ve çocuğuyla ilgilenen Açıkgöz, bu yıl yeniden yapılacak KPSS ile Türkiye birinciliğinin de yanma riskiyle karşı karşıya. Sınava tekrar girmesi halinde aynı dereceyi alıp alamayacağından emin olmadığını belirtirken atanamama sebebinin ne olduğuna dair bir fikri olmadığını da bir kez daha yineliyor.