Kripto para dünyasının en aktif pazarlarından olan Çin’de çok sayıda kripto borsa şirketi bulunuyor. Bunlardan birisi olan OKCoin’in kullanıcıları ise kendi aralarında çete kurup, şirketin merkezini basıp kapıları ve asansörleri paramparça ettiler. Pekin’de yer alan ofise düzenlenen saldırının nedeni, kullanıcıların yüklü miktarda zarar etmesi oldu.

Çin’in başkenti Pekin merkezli kripto para borsası OKCoin, muhtemelen sektörel anlamda bir ilkin yaşandığı yerlerden oldu. Şirketin merkez ofisine gelen örgütlenmiş bir grup yatırımcı, ofis içerisindeki hemen hemen her şeye zarar verdiler. Yatırımcılardan oluşan çete talan operasyonu bitince, OKCoin’in düzensiz işlemler yaptığına dair şikayette bulundular.

Şirket yetkilileri, olaydan birkaç gün önce ofisin etrafında dolanan şüpheli gruplar gözlemleyince güvenlik ekiplerine durumu bildirmişlerdi. OKCoin’den gelen açıklamaya göre mağdur olduğunu savunan yatırımcılar, kimlik belgeleriyle işlem yapmayı reddettiler. Dolayısıyla onların OKCoin müşterisi olduklarına dair herhangi bir somut kanıt da bulunamıyor.

Şirketten yayınlanan rapora göre 10 kişiden oluşan kızgın yatırımcılar çetesi, ofis malzemelerini parçaladılar, kapılara ve asansörlere ciddi zararlar verdiler. Ayrıca çalışanların kişisel güvenliklerini de tehdit eden yatırımcılar, operasyonel işlemlerin yavaşlamasına neden oldular.

Geçtiğimiz ay şirketin kurucusu Star Xu, bir sahtekarlık iddiasıyla açılan dava yüzünden, polis tarafından sorguya çekilmişti.

OKCoin olayında, şirketin kimlik belgesiyle işlem yapmayan kullanıcılar üzerinden haksız kazanç elde ettiği söylenebilir. Diğer taraftan 10 kişilik çetenin fırsatçı bir grup yatırımcı olma ihtimalleri de var. Özellikle Çin’deki gibi büyük pazarlarda henüz yasal mevzuatları tam anlamıyla yerleşmeyen kripto para piyasaları, çok sayıda insanı mağdur edebiliyor.