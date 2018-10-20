Kuzey Koreli Hacker grubu 'Lazarus' 571 Milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

Kripto paralar, artık günümüzün büyüyen yatırım araçlarından birisi. Kolaylıkla satın alınabiliyor ve satılabiliyor. Kendi içinde dalgalanması da reel para birimlerine karşı daha yüksek oranlarda olduğundan yatırımcıya oransal olarak daha fazla ve daha kolay para kazandırması mümkün olan bir araç. Tabii, daha kolay para kaybettirmesi de. Ancak kripto paralarla alakalı çok önemli bir konu var, bu da güvenlik sorunu. Kripto para aldığınız zaman, büyük bir yatırım da olsa küçük bir yatırım da olsa bu ihtimali her zaman aklınızca tutmak zorundasınız.

Kuzey Kore'li Hacker grubu Lazarus, Ocak 2017'den itibaren yaptığı saldırılarla Group-IB şirketini 571 Milyon $ zarara uğratmış durumda. Lazarus, yaptığı saldırılarla yarım milyar $'dan fazla parayı çaldı.

Kripto para güvenilir mi?

Evet demek isterdik, ancak bu haberimizin de konusu bununla alakalı. Kripto paralar pek güvenli sayılmazlar. Henüz Haziran ayına kadar, yani 2018 yılının ilk yarısında siber güvenlik şirketi 'Carbon Black' 1.1 Milyar $ değerinde kripto paranın çalındığını açıkladı. Bu olaylar bitmiyor ve aksine artmaya da devam ediyor. Bitcoin hırsızlığında kimliğin teşhisinin zor olması da, siber saldırganlar için bir avantaj haline geliyor.

Kripto paralarımı nasıl korurum?

Genel olarak, kripto para çalımı kötü amaçlı üretilen yazılımlar aracılığıyla yapılıyor. Antivirüsler, bunları korumak konusunda size yardımcı olabilirler. Ancak yapılan araştırmalar bu kötü amaçlı yazılımların yalnız %48'inin antivirüsler tarafından tespit edilebildiğini gösteriyor. Bu yüzden sizin de kendi içinizde tedbirler almanız, kendinizi korumanız lazım. Ünlü güvenlik şirketleri, kripto paraların tam olarak güvende olmasının tek yolunun internet bağlantısının olmadığı bir bilgisayar üzerinde saklanmaları koşuluyla olduğunu söylüyor. Diğer bir öneri ise kripto paraların farklı cüzdanlara bölünmesi, bunun sayesinde bir hırsızlık durumunda kaybınızı minimize etmiş olacaksınız.

Bunun dışında dijital cüzdan şifrelerinin usb bellek aracılığıyla şifrelenmesi de bir yöntem. Bu sayede donanımsal bir güvenlik aracınız olacak ve usb bellek olmadan bu cüzdana kimse erişemeyecek. Tabii, küçük detay usb belleği kaybederseniz sizin de erişemeyecek olmanız. Bunun dışında temel elektronik güvenlik önlemlerini dikkate alırsanız (bilmediğiniz sitelere girmemek, mailleri açmamak vb.) güvenlik seviyenizi en üst düzeylere çıkarmış olursunuz.