Kripto Paraların Ölümü Yalnızca Bir Başlangıç Olacak

Son zamanlarda kripto paralardaki bunalım dönemi birçok yatırımcının aklında büyük soru işaretleri oluşturmuş durumda. Bu durum, yeniden doğumu temsil ediyor olabilir mi?

Kripto paraların son zamanlardaki düşüşü herkesi kripto paraların tarihe karışacağı konusunda düşünmeye itebiliyor. Ciddi anlamda düşüş yaşayan kripto paralar için böyle düşünmek aslında gayet doğal olsa da bu, kripto paraların sonunun geldiğini kanıtlamıyor. Şöyle açıklayalım: Şu anda dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Amazon’un Ocak 2000 hisse fiyatlarıyla Eylül 2001 tarihindeki fiyatlar arasında ne kadar düşüş yaşandığını biliyor musunuz? Hisse fiyatları 20 ay içerisinde %95’lik bir düşüş yaşadı. Size de bu durum tanıdık geldi mi?

Bu süre zarfında kimse Amazon hisselerine dokunmamıştı ve tüm yatırımcılar konuya kötümser yaklaşıyordu. Net bir şekilde özetlemek gerekirse kimsenin Amazon hissesi almaya cesareti yoktu.

Bazı firmalar sonsuza kadar eylemlerine son vermek zorunda kalabiliyor ancak bu ölümlerden sonra mevcut firmanın yüzlerce kat büyüklüğünde yeniden bir doğumu da yaşanabiliyor. Amazon’daki durum, küçük bir teknoloji baloncuğundan devasa bir teknoloji devrimine dönüşüm olarak adlandırılabilir. Kripto para konusunda da durum bu olacak çünkü tarih kendini tekrar eder. Şu an için hangi firmaların yeni bir blok zinciri oluşturabileceğini söylemek fazlasıyla zor olsa da her gün bu firmaların araştırıldığını söyleyebiliriz.

Fiyat endekslerini geleceğin habercileri olarak görmek ve bu eğrilerin analizleriyle hareket etmek mantıklı bir hamle gibi görünse de aynı eğri hep aynı şekilde kendini tekrar edecektir diye bir kural maalesef bulunmuyor. Bu fiyat endeksleri, hisselerin fiyat dalgalanması konusunda çok iyi bir fikir veriyor ancak Bitcion’in 2021’deki fiyatını tahmin etmek için kullanıldıklarında yanlış sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Fazla ekonomik konuşup olayı havada bırakmamak için isterseniz olayı bir grafik üzerinden inceleyebiliriz.

Öncelikle grafiğe baktığınızda Bitcoin’in izlediği benzer yolları maviyle belirtilen alanlarda görebiliyorsunuz. Yeşille belirtilmiş alanlarda ise hisselerin 2015 yılında gösterdiği düşüşü belirtiyor.

Grafiği incelemeye devam ettiğinizde iki adet kırmızı çizginin varlığını görebilirsiniz. Bu çizgilerden en yükseğinin 2012-2013 yılları arasındaki boğa piyasasını gösterdiğini belirtelim. Bilmeyenler için boğa piyasasını da şöyle açıklayalım: Fiyatların gelecekte daha iyi olacağı dönemler ‘boğa piyasası’ olarak adlandırılır. Boğalar boynuzlarına taktıkları aşağıdan yukarıya kaldırdıkları için bu terim tercih edilmiştir.

İkinci kırmızı çizgiyi incelediğinizde daha yavaş bir yükseliş olduğunu görmek mümkün. Bu çizginin tarihi ise 2015 sonundan 2017 yılının başındaki Bitcoin patlağına denk geliyor.

Bu verilerden yola çıkarak fiyatlardaki düşüşü yeni bir boğa piyasasının takip edeceğini söyleyebiliriz. Ancak fiyat endeksinin 2015-2017 aralığından daha da yavaş bir şekilde artışa geçeceğini söylemekte de yarar var.

Sonuç olarak borsa ve ekonomi konularının tamamı bir spekülasyona dayandığı için kesin bir şey söylemek imkansız. Kesin olan bir şey varsa ekonomideki bunalım dönemleri (fiyatların düştüğü dönem), yeni yatırımlar için en büyük önem taşıyan dönemler olmuştur ve olmaya devam edecektir. Birçok proje bu dönemde başarıya ulaşırken bazı kripto paralar da ortadan kalkacak ve yerini başkalarına bırakacak. Bitcoin'in geçirdiği düşüşler başlangıçta yatırımcıları biraz korkutmuş olsa da şu anki yükselişiyle de tarihin kendini tekrar ettiğini görmek mümkün.