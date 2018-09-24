Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kurduğu Creatiny isimli topluluk, yaz aylarını boşa geçirmedi. Ekip, 6 aylık çalışmayla yerli su altı drone aracı geliştirdi. Kullanım alanına ve sağladığı yarara göre son derece ucuz olan teknolojiye değiniyoruz.

Drone araçları, günümüz dünyasının çok önemli bir parçası haline geldiler. Pek çok sektör ve araştırma dalı için drone'lar artık vazgeçilmez durumdalar. Elbette bu araçlar sadece havada değil, uygun dizayn edildiklerinde su altında da çalışabiliyorlar.

İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST fuarı kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden katılım sağlayan Creatiny öğrenci grubu, son 6 ayını bir su altı drone aracı projesi için harcadı. Ekip, yoğun çalışmanın ürünü olarak, ciddi bir pazar oluşturabilecek aracı geliştirmeyi başardı.

Uzaktan Kontrollü Su Altı Aracı ya da İngilizce kısaltmasıyla ROV olarak bilinen su altı droneları gayet kullanışlı oluyorlar. Creatiny tarafından fuarda sergilenen yerli ROV, 20 metre derinliğe kadar görüntüleme yapabiliyor. Ekibe göre bağlantı teknolojileri geliştirilebilirse araç, 100 metreye kadar görüntü kaydı yapabilecek.

Başlangıç olarak ürettikleri yerli ROV için sadece 1000 TL harcayan ekip, tasarım için 6 aylık bir zaman harcamış durumda. Grubun kaptanı Kaan Öztürk, yurt dışında bu tip araçların çok popüler olduklarını söylüyor. Öztürk'e göre aracın su altında hareket etmesini sağlayan itici motorun bir tanesinin fiyatı yurt dışında 200 dolar. Yani yerli ROV için yapılan masraftan daha yüksek bir fiyata sahip.

Elbette yerli ROV'un kullanım alanları, üzerine yerleştirilecek farklı su altı sensörleriyle genişleyebilir. Üstelik ekibin ürettiği araç, piyasada satışta olan diğer ROV araçlarına kıyasla daha hafif, taşınabilir ve pratik.

Yerli ROV şimdilik kablolu bağlantı ile çalışabiliyor. Eğer Creatiny ekibi bekledikleri desteği bulursa, aracın kablosuz bağlantı sistemleriyle donatılması için de çalışma yapacak. Araca henüz bir isim bulamayan öğrenciler, ürünü kısa sürede son haline getirip ticari olarak satışa çıkartmayı hedefliyorlar. Ayrıca emniyet güçleri de su altı araştırmalar için yerli ROV aracını kullanabilirler.