Dünyada insanlar kedi insanları ve köpek insanları olmak üzere ikiye ayrılır. Köpek insanları da kendi içlerinde büyük köpek sevenler ve küçük köpek sevenler diye ayrılır. Bugün sizlerle beraber sevimli küçük köpek cinsleri hakkında konuşacağız.

Küçük köpekler, küçük alanlarda yaşayan insanlar ve ayrıca genç aileler için popüler bir seçimdir. Ancak pek çok farklı cins mevcut olduğundan, eviniz için doğru köpeği bulmak zordur.

Büyük köpek cinsleri her ne kadar tatlı olsalar da bakımları zor olabiliyor. Küçük köpek cinslerinin bakımı ise nispeten daha kolay oluyor. Şimdi gelin beraber bu küçük sevimli arkadaşlarımıza yakından bakalım.

Küçük köpek cinsleri ve özellikleri:

Papillon

Hem en küçük hem de en zeki köpek cinsi olan Papillon, listemizin ilk sırasında yer alıyor. Bir diğer adı da Contsnental Toy Spaniel olan bu sevimli arkadaşımızın ortalama boyu 20-28cm arası olmakla birlikte, ortalama kilosu 3.6 ila 4.5kg arasındadır.

Mini Poodle

Büyük ağabeyi Poodle gibi akıllı, sevgi dolu ve hipoalerjenik özelliklere sahip olmasıyla listemizin ikinci sırasında yer alıyor. Bu özellikleri sayesinde bahçeli evi olmayan kişiler için apartman hayatında bakmaya en uygun köpek ırkıdır. Türkçe olarak Kaniş ismiyle tanıyabilirsiniz. Kendisi Alman kökenli olmakla birlikte Fransa’da popüler olması sebebiyle Fransa’nın milli köpeği olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Mini Poodle cinsi köpekler Dünya'da en çok tanınmış bir köpek ırkıdır.

Pomeranian

Avrupa'lı Pomeranian, 1.3-3.1 kg ağırlığındaki dünyanın en küçük köpeklerinden biridir. Kabarık tüyleri onları olduklarından çok daha büyük gösterir, bu yavrular gerçekten arkadaş canlısı ve oyuncudur. Genellikle süs köpeği olarak bilinir. Pomeranian özellikle büyük Spitz tipi köpekler, Alman Spitz soyundan üretilmiştir.

Scottish Terrier

Scotties olarak bilinen İskoç Teriyerleri, kısa bacaklı büyük bir köpek olarak bilinir, yere yakınlardır ve çok iyi koşucular değildirler. Sakin bir yaşam tarzının tadını çıkarırlar ve iradeleri güçlüdür, bu yüzden eğitimine erken başlamazsanız bazen bir şeyleri öğretmek zor olabilir.

Schnauzer

Aslında üç farklı Schanuzer türü vardır ve kökeni 14-16. Yüzyıl Almanya’sına dayanır. Bu sevimli dostumuzun ismi, Almanca "burun" kelimesinden gelir ve halk dilinde "bıyık" anlamına gelir. Bunun nedeni de tahmin edebileceğiniz gibi burun kısmının sakallı gibi görünmesidir. Standart bir Schnauzer, yaklaşık 46 cm uzunluğa ve 20 kg ağırlığa kadar ulaşabilir. Schnauzer'ların birçok kişilik özelliği vardır ama görünüş ve kişilik olarak yaşlı huysuz erkeklere benzedikleri düşünülür.

Maltese Shih Tzu

O meşhur ve sevimli bakışlarıyla bizlerin gönlünü çalan "beyaz tüylü köpek, listedeki en koruyucu köpeklerden biridir. Maltese Shih Tzus 20 yaşına kadar yaşayabilir, gevezelik etmeyi ve sohbet etmeyi severler, bu yüzden ne yazık ki çoğu zaman kurtarma barınaklarına terk edilirler. Diğer köpeklerin aksine tarihsel bir dayanağı yoktur ancak üretimi güney Avrupa merkezlidir. Yaklaşık olarak 21-25cm uzunluğa ve 3-4kg ağırlığa ulaşabilirler.

Jack Russell Terrier

Eğer benimle ordan oraya koşsun, sürekli enerjik olsun oyun oynayalım diyorsanız Jack Russell Terrier size göre bir arkadaş olabilir. Zeki ve çevik yapısı ve bir tazı gibi enerjik yapısıyla sizi yorabilecek cinsten. Jack Russell Terrier, kökeni İngiltere'de tilki avına dayanan küçük bir teriyerdir. Esas olarak beyaz gövdeli ve pürüzsüz, pürüzlü veya kırık kaplamalıdır ve herhangi bir renk olabilir. Yaklaşık 25-30cm boyuna ve 5-6kg ağırlığa sahiptir.

Chihuahua

Evet geldik listede belki de en bilinen sevimli dostumuza. Türkçe’de “şivava ya da çivava” olarak bilinen, küçük boyutuyla terör estiren bazense yürümeye bile üşenen köpek ırkıdır. Adını Aztek eyaleti Chihuahua'dan alır. 19. yüzyıldan sonra Avrupa’ya getirilen chihuahua cinsi köpek, eski Güney Amerika yerlilerinde kutsal kabul edilmiştir. En fazla 13cm boyutuna ulaşabilen Chihuahua 0.5-2.7kg arasında olabilir.

Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel, en sevgi dolu ve sadık köpeklerden biridir. Sevgi-kucak köpekleri olarak adlandırılırlar çünkü kanepede veya yanınızda en mutlu hallerinde olacaklardır. Size tapacak bir sevimli dost arıyorsanız, Cavalier King Charles Spaniel size göre olabilir. Cavalier King Charles Spaniel, Birleşik Krallık kökenli küçük bir İspanyol cinsidir. 2000'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nde popülaritesi artmıştır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en popüler 17. saf cins olarak yer almaktadır.

Pug, nam-ı diğer, Taci

Hepimiz hayatımızın bir döneminde ‘Sihirli Annem’ izlemişizdir. Dudu Peri’nin kocası, nam-ı diğer konuşan köpek Taci olarak biliriz Pug cinsi köpekleri. Bir Pug’a aşık olmamak elde değil, kısa burunları, kırışık tenleri ve sevimli gülümsemeleri ise bulaşıcıdır. Pug’lar sosyal bir ırktır ancak çok fazla egzersize ihtiyaç duymazlar ve sakin bir yaşam tarzı sürmekten mutlu olurlar. Köken olarak Çin’e aittir. Antik Çin'de lo-sze olarak bilinen Pug, günümüzdeki modern Pekinez Köpeği ve King Charles Spaniel'in atası olabilir. Her ne kadar Çinli kökenlere sahip olsa da, Hollanda'nın Orange hanedanı ve Birleşik Krallık'ın Stuart hanedanı tarafından popülerleştirilmiştir.

French Bulldog

Fransız Bulldog’lar 2017'de Avustralya'daki en popüler üçüncü köpek seçilmişlerdir. Fransızlar’ın insanları ve sürekli kucaklanmayı sevdiklerini duymuşsunuzdur. Fransuz Bulldog’lar çok fazla egzersize ihtiyaç duymazlar ve genellikle vücut ısılarını düzenlemekte zorlandıkları için daha sıcak iklimlerde yaşayamazlar. Fransız Bulldog’lar iyi huylu, oyuncu, dikkatli ve meraklı bir köpek ırkıdır. Kulakları, yarasa kulağına benzer. Bekçilik görevini mükemmel bir şekilde yerine getirir. Fareleri hiç sevmez, onları acımasızca avlar. Diğer köpeklerden hoşlanmaz, ama beraber büyüdüğü ev hayvanlarıyla iyi geçinir. Özellikle yaşlıları çok sever. Apartman yaşamına kolaylıkla uyum sağlar. Fazla yürüyüşten hoşlanmazlar.

Corgi

Pembroke Welsh Corgi, bir başka şaşırtıcı küçük köpek ırkıdır ve bugüne kadar on nesil yetiştirmiş olan Kraliçe'nin favorisidir. Corgis, yaklaşık 30 cm ve 14 kg'a kadar büyür ve son derece sevecen bir köpektir. Anavatanı Galler ülkesi olan bu köpek cinsinin buraya Vikingler tarafından getirilen Swedish Vallhund cinsi köpek soyundan geldiğine inanılmaktadır.

Beagle

Beagle'ların harika bir koku alma duyusu vardır ancak eğitilmesi en inatçı ve zor köpeklerden biridir. Nazik bir mizaçları vardır, çok tembel bekçi köpekleri olurlar ama küçük çocukları olan aileler için harikadırlar. İyi bir ev arkadaşıdır. Diğer köpek türleriyle iyi geçinir. Saldırgan değildir. Ama kedi gibi ev hayvanlarıyla geçinemez.

Yorkshire Terrier

Yorkshire Teriyerleri altın kalplidir ve sahiplerine son derece sadıktır ancak yerlerine yeni gelenleri koymaktan korkmazlar. Ayrıca hipoalerjeniktirler ve alerjisi olan kişiler için harikadırlar. Yorkshire teriyeri, Birleşik Krallık kökenli, küçük bir teriyer ırkı.

Görüntüsüne karşın, tüm teriyerler gibi oldukça gözü pektir. Çok cesur, enerjik ve zeki bir köpektir. Ailesine çok bağlıdır. Yabancılardan hoşlanmaz, mesafeli davranır. Küçük hayvanları ve diğer köpekleri sevmez, saldırgan davranabilir. Kendisini kızdırmayan çocuklarla iyi geçinir. Çok havlar ve iyi bir bekçi köpeğidir. Şaşırtılırsa, korkutulursa ya da kızdırılırsa ısırabilir. Apartmanda rahatlıkla yaşayabilir.

Dachshund

Dachshunds veya nam-ı diğer ‘sosis köpekleri’ çocuklar için harika olan eğlenceli ve kabarcıklı bir kişiliğe sahiptir. Çok fazla egzersize ihtiyaçları yoktur ama sizin sevginiz için sürekli ilgi çekmeye çalışacaktır. Bu ırk, adını 16. yüzyılda almış ve yaygınlaşmıştır. Mısır'da bir firavunun mezarında resminin görülmesi sonucunda çok uzun bir geçmişe sahip olduğu (yaklaşık 5000 yıl) düşünülmektedir. En eski cinsinin adı Teckel'dir. 19. yüzyılın sonlarına doğru estetik açıdan daha geliştirilmiştir. 17. yüzyılda yapılan melezleştirme çalışmaları sonrasında sosis köpek olarak bildiğimiz bu ırk ortaya çıkmış ve asırlarca Almanya sınırları içerisinde kalmıştır. 19. yüzyıl başlarında İngiltere ve Amerika'ya getirilmiştir.

Bugünkü içeriğimiz sevimli dostlarımız köpeklerin küçük türlerini inceledik ve özelliklerine yakından baktık. Siz siz olun, hangi hayvan olursa olsun satın almak yerine sahiplenmeyi tercih edin.