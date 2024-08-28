Sık Küfür Eden İnsanlarla İlgili Yapılan Çarpıcı Araştırma ve Pek Tahmin Edilemeyecek İlginç Sonuçları

5 dk okuma süresi
2
1
0
0
0
Sık Küfür Eden İnsanlarla İlgili Yapılan Çarpıcı Araştırma ve Pek Tahmin Edilemeyecek İlginç Sonuçları
Küfür günlük hayatımızın parçası olmanın ötesine geçerek bazen bizler için bir çeşit noktalama işareti bile olabiliyor. Peki küfreden insanlar daha dürüsttür demek doğru olur mu? Bilimin bu soruya verdiği yanıtı inceleyelim.

Literatürdeki “Frankly, We Do Give a Damn: The Relationship Between Profanity and Honesty” (Açıkçası, Umursuyoruz: Küfür ve Dürüstlük Arasındaki İlişki) isimli çalışma, küfreden kişilerin dürüstlükleri ile ilgili ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırma temel olarak, küfürlü konuşan kişilerin dürüstlük seviyelerini tespit etmeyi amaçlayarak çarpıcı bulgulara ulaşıyor ve konu ile ilgili yeni bir bakış açısı sunuyor.

Öncelikle araştırmanın metodolojisini inceleyelim.

Üç ayrı çalışma ile yürütülen bu araştırmada ilk çalışma, laboratuvar ortamında, ikinci çalışma Facebook'ta yapılan dil analizi üzerinden, üçüncü çalışma ise Amerika eyaletleri düzeyinde yapılarak katılımcıların küfür kullanımı ve dürüstlük eğilimlerini tespit etmeyi amaçlıyor.

İlk çalışma 276 kişilik, ikinci çalışma 73.789 kişilik üçüncü çalışma ise 50 eyaleti kapsayan geniş bir örneklem üzerine yapılıyor.

Bu doğrultuda, katılımcıların küfür kullanım seviyeleri, dürüstlük seviyeleri ve toplumsal bütünlüklerine yönelik değişkenler inceleniyor.

Ulaşılan sonuçlarsa oldukça çarpıcı! Küfreden katılımcıların daha dürüst olduğu tespit ediliyor!

Yapılan analizler sonucunda, küfür kullanan katılımcıların yalan söyleme eğilimlerinin diğerlerine göre daha düşük olduğu tespit ediliyor.

 Facebook'ta küfür kullanım oranı daha yüksek olan kullanıcıların da dürüstlük skorlarının daha yüksek olduğu görülüyor.

Yani araştırma küfürlü kelimeleri günlük hayatında daha fazla kullanan kişilerin daha dürüst olduğunu bilimsel bir temele dayandırıyor.

Toplumsal bütünlük için de sonuçlar benzer!

Bir toplumun genel perspektifte dürüstlük, etik davranış ve şeffaflık seviyesini temsil eden toplumsal bütünlük açısından da küfretme oranı yüksek eyaletlerin bu alanda daha yüksek skorlara ulaştığı görülüyor.

Başka bir deyişle, daha fazla küfür kullanan eyaletler diğerlerine göre toplumsal bütünlük konusunda daha yüksek performans sergiliyorlar.

Cinsiyet açısından bakıldığındaysa ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor.

Erkek katılımcıların daha fazla küfür kullandığı ve kadınlara kıyasla daha az dürüst olduğu gözlemleniyor.

Özetle, bu bulgular küfür kullanımının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde dürüstlükle olumlu bir ilişkisi olduğunu bilimsel bir temelde açıklıyor.

Her içeriğin sonunda yaptığımız gibi, bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında ana kütleye mal etmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimize bir nokta koyalım.

Her ne kadar sonuçlar küfretmeyi dürüstlükle ilişkilendiriyor olsa da siz yine de yerli yersiz küfretmemeye çalışın tabii...

Bilimsel makalelerin ışığında kaleme aldığımız ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Zeki Olmak Her Sorunu Çözer Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz: Bir İnsanda Olması Gereken En Önemli Özelliği Gösteren Araştırma
İLGİLİ HABER

Kara Mizah Anlayışı Yüzünden Eleştirilenler Toplansın: Bilime Göre Kara Mizah ve Zekâ Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
İLGİLİ HABER

Sosyal Medyada da Sıkça Rastladığımız Başarı Hikâyeleri Aslında Başarısızlık mı Getiriyor? Yapılan Çalışmanın Enteresan Sonuçları Var!
İLGİLİ HABER

Sıkça Kullandığımız "Birinden Elektrik Almak" ya da “Midemde Kelebekler Uçuşuyor” Tabirleri Fizyolojik Açıdan Gerçek Olabilir mi?
İLGİLİ HABER

Gerçeklerle Yüzleşmeye Cesareti Olan Gelsin: Hare Psikopati Kontrol Testi ile Psikopatlık Derecenizi Tespit Ediyoruz!
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Kötü Uyumak Bizleri Küfürbaz Yapıyor Olabilir! (İyi De Nasıl?)
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Neden Bazı İnsanlar Daha Kıskanç? (Nedenlerini Okuyunca Ufak Çaplı Bir Aydınlanma Yaşayacaksınız!)
İLGİLİ HABER

Bilgisayar Oyunları Çeşitli Becerilerimizi Geliştiriyor Olabilir mi! (Bilimin Bu Soruya Bir Cevabı Var!)
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Depresyon Sadece Ruh Sağlımızı Değil Hafızamızı da Etkiliyor Olabilir (İyi de Nasıl?)
İLGİLİ HABER

Kadınlar mı Daha Çok Yalan Söyler Yoksa Erkekler mi? Tarih Boyunca Merak Edilen Bu Soruya Bilimin Bir Cevabı Var!
İLGİLİ HABER

Bilim Oyun Tutkunlarını Sevindirecek Bir Soruya Yanıt Veriyor: Bilgisayar Oyunları Oynayarak Dinlenebilir Miyiz?
İLGİLİ HABER

Yoga ve Meditasyon Gerçekten İnsanlara Fayda mı Sağlıyor Yoksa Sadece Egolarını mı Besliyor? Bilimsel Cevabını Veriyoruz!
İLGİLİ HABER

Aman Kanmayın: Kötü Bir Kişiliğe Sahip Siyasetçiler Seçim Kampanyalarında Sizi Kandırmak İçin Daha "Minnoş" Davranıyormuş!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
2
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler