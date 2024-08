Küfür günlük hayatımızın parçası olmanın ötesine geçerek bazen bizler için bir çeşit noktalama işareti bile olabiliyor. Peki küfreden insanlar daha dürüsttür demek doğru olur mu? Bilimin bu soruya verdiği yanıtı inceleyelim.

Literatürdeki “Frankly, We Do Give a Damn: The Relationship Between Profanity and Honesty” (Açıkçası, Umursuyoruz: Küfür ve Dürüstlük Arasındaki İlişki) isimli çalışma, küfreden kişilerin dürüstlükleri ile ilgili ilginç sonuçlara ulaştı.

Araştırma temel olarak, küfürlü konuşan kişilerin dürüstlük seviyelerini tespit etmeyi amaçlayarak çarpıcı bulgulara ulaşıyor ve konu ile ilgili yeni bir bakış açısı sunuyor.

Öncelikle araştırmanın metodolojisini inceleyelim.

Üç ayrı çalışma ile yürütülen bu araştırmada ilk çalışma, laboratuvar ortamında, ikinci çalışma Facebook'ta yapılan dil analizi üzerinden, üçüncü çalışma ise Amerika eyaletleri düzeyinde yapılarak katılımcıların küfür kullanımı ve dürüstlük eğilimlerini tespit etmeyi amaçlıyor.

İlk çalışma 276 kişilik, ikinci çalışma 73.789 kişilik üçüncü çalışma ise 50 eyaleti kapsayan geniş bir örneklem üzerine yapılıyor.

Bu doğrultuda, katılımcıların küfür kullanım seviyeleri, dürüstlük seviyeleri ve toplumsal bütünlüklerine yönelik değişkenler inceleniyor.

Ulaşılan sonuçlarsa oldukça çarpıcı! Küfreden katılımcıların daha dürüst olduğu tespit ediliyor!

Yapılan analizler sonucunda, küfür kullanan katılımcıların yalan söyleme eğilimlerinin diğerlerine göre daha düşük olduğu tespit ediliyor.

Facebook'ta küfür kullanım oranı daha yüksek olan kullanıcıların da dürüstlük skorlarının daha yüksek olduğu görülüyor.

Yani araştırma küfürlü kelimeleri günlük hayatında daha fazla kullanan kişilerin daha dürüst olduğunu bilimsel bir temele dayandırıyor.

Toplumsal bütünlük için de sonuçlar benzer!

Bir toplumun genel perspektifte dürüstlük, etik davranış ve şeffaflık seviyesini temsil eden toplumsal bütünlük açısından da küfretme oranı yüksek eyaletlerin bu alanda daha yüksek skorlara ulaştığı görülüyor.

Başka bir deyişle, daha fazla küfür kullanan eyaletler diğerlerine göre toplumsal bütünlük konusunda daha yüksek performans sergiliyorlar.

Cinsiyet açısından bakıldığındaysa ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor.

Erkek katılımcıların daha fazla küfür kullandığı ve kadınlara kıyasla daha az dürüst olduğu gözlemleniyor.

Özetle, bu bulgular küfür kullanımının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde dürüstlükle olumlu bir ilişkisi olduğunu bilimsel bir temelde açıklıyor.

Her içeriğin sonunda yaptığımız gibi, bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında ana kütleye mal etmenin doğru olacağını hatırlatarak içeriğimize bir nokta koyalım.

Her ne kadar sonuçlar küfretmeyi dürüstlükle ilişkilendiriyor olsa da siz yine de yerli yersiz küfretmemeye çalışın tabii...

Bilimsel makalelerin ışığında kaleme aldığımız ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: